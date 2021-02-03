▲你最重要的本分，其實是「先照顧好自己」。（圖／Shutterstock）

你可以對自己善良，但沒有誰能強迫你喝誰的心靈雞湯

或許那人不是真的笨，他不過是「善良」，總希望每個人都過得好好的。

朋友待業時，他希望能幫忙轉介不錯的工作、爭取好公司的面試機會；朋友沒錢時，他自告奮勇地衝去結帳、資助生活費，只希望對方能好好吃飯，好好過日子；朋友苦哈哈地盼望新戀情，他也跟著留意身旁的好對象，希望能促成一段良緣。

認識近二十年的好友D，總是熱心助人，朋友們的事都是他的事。他的「善良」，卻沒有讓上天多眷顧他一些。他愛上了積欠卡債及房租的渣男，連帶自己的日子也過得苦不堪言，不僅要朋友們一同「資助」男友，甚至要大家介紹工作。

善良的人，讓我們更願意相信人性，也更相信人生。願意挺身而出的朋友總是毫無「私心」，全然不保留。然而，助人時若付出太多，甚至超出自己的能力之外，只會換來滿頭包、一身腥。濟世精神和聖人非凡的情操難得。但是，你最重要的本分，其實是「先照顧好自己」。

都自顧不暇了，怎麼還有力氣助人呢？太善良的你，要不要先打理好自己呢？ 很多時候，善良之人總是最快下台、最早領便當，等不到時來運轉，也沒有人生伯樂。

很遺憾，善良不一定會感動上蒼。

▍有毒的心靈雞湯，你要喝下，還是倒掉？

許多人以「善良」為號召，說善良待人，日後才有福報。洗腦的語術不外乎「你寬宏大量，應該原諒他」、「要放下釋懷，人生柳暗花明又一村」、「你值得更好的」 等等。

空乏的話術試探著良善的底線，面對他人過錯，你不能全然包容。若你凡事都設身處地為人著想、付出，面對這些只是為你帶來傷害的人，你真要用人生相陪嗎？若旁人要賣你明知有毒的雞湯，還說這可以「調節身體」、「有益身心」，你真要勇敢地喝下去嗎？他人口中的良藥可能對你無效，甚至產生身體難以消受的毒性。

我們都只在社會上打滾的普通人，難免有負能量，也被群體期待要做好情緒管理、情商控制。然而，你也不必抱持著包容全宇宙的情懷，總想當個正能量滿滿的善良分子。時間有限，人生有種種的現實挑戰，你只需要當一個知足的人就好。不勉強自己，不強求快樂， 就是讓心自由的開始。

文／蔡侑霖

本文出自《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

【看更多請到博客來】