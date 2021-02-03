▲不是你不好，也不是你哪裡有問題，愛情原本就是個解不開的謎題。（圖／Shutterstock）

外遇的傢伙，也只是遲到早退的陌生人，你該學會放下，給他兩巴掌

原來王子也是會外遇，不愛了也會變心

許多女孩都希望愛情擁有像童話故事般完美的結局，有一個白馬王子會出現在黑暗的盡頭，手持的一把寶劍為驕傲的女孩劃出光明幸福的路途，只是當你踏進了粉紅色的謊言後，才發現原來白馬王子的寶劍不只為你而披荊斬棘，也順便為了其它人開了康莊大道。

王子說「我愛的是你，但別人在向我求救，沒辦法見死不救。」

於是女孩相信了，王子流連花叢間的各式各樣理由；於是女孩委屈了，明知道自己受騙還要假裝不知道；於是女孩麻痺了，反正已經早到了退無可退的底線；最後女孩離開了，好幾個夜裡都睡不著，想著到底是哪裡做錯了？感受的孤獨包圍的情緒，那種被黑暗吞噬到無法自己的情緒。

明明是你選擇離開，但始終放不下的卻也是自己

有些人問我，面對花心的王子該怎麼辦？

我說，那些折磨你的王子也只是遲到早退的陌生人而已。

或許曾經他風光出現在你的生命，一度讓你以為能跟他牽手走過好幾個世紀，但愛情能不能繼續下去，不在於女生夠不夠好，男生夠不夠貼心，那是雙方一起經營下去的路途，一旦另外一邊選擇早退，你也只能默然接受他的選擇。

不是你不好，也不是你哪裡有問題，愛情原本就是個解不開的謎題

你告訴我，你放不下他。

我說，你該做的不是專注解決當下的困境，而是讓自己努力的回歸到生活原本的步調，也不是想辦法去克服眼前的障礙，而是讓自己不停的往前走。

別人的愛情其實沒那麼重要，也不太需要從別人失敗或成功的例子中找回自信，重要的是你跌倒了就爬起來，或許面對感情的受挫很難快速平復，但別忘了未來是一件很長的路途，時間不會因為你的沮喪而停滯。

時間是外遇療傷最好的解藥

別急著找尋失戀的答案，放鬆心情去看別人日常生活，或著為自己獨自走一趟旅程，會發現當你走遠點，再遠一點，回頭看當時的困惑，就不會像過去大到讓你不能自己。

我們在人生路上都會遇到很多挫折，近看的時候像個圓滾滾的大石頭，壓在路的中間讓你進退兩難，別想著怎麼搬動石頭，有時候繞過去，石頭還在，但是當你走遠點，你的視線面對石頭，就已經不會害怕，因為往前還有更多的路要走。

坦然面對傷痛，才能真正走出傷痛，你不需要祝福對方

坦然面對過去那些遲到早退的陌生人，不認同，不批判；每個傷痛挫折的石頭，都是記憶的一部分，也會是你成長的一部分。

不需要祝福，就走另外一條，你能走的路，好好過另外一段人生。

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