要不要小孩到底關你們什麼事？面對「勸生娘娘」的5種應對方式

大概是已婚又逐年逼近高齡產婦定義，長輩每見一次，總要耳提面命、再三關心肚皮狀況，卻也沒人真心想知道我究竟想不想生。

尤其適逢年節，相信許多同齡已婚女性都有類似困擾：沒生的被問何時要生，已生的被問何時要生下一個。女人的子宮，在他人眼裡好像就只有一種宿命，早生晚生終究要生。

耳濡目染的關係吧，我對於民俗信仰，特別有一分敬畏。去到廟裡，當然是該燒香燒香，該禮佛禮佛，按照指示上香過一圈，決不能忽略掉哪位神祇。

觀音、關聖帝君、虎爺、土地公公、月老、文昌帝君，這些神祇我都有可懺悔之事祈求之願。唯面對註生娘娘，實在不知道要說什麼好，又覺得只做做樣子舉香作揖有失禮節，只好每每在心裡默念：

「註生娘娘好，我是某某某，希望註生娘娘保佑所有想求子的女性都能得償所望，但我沒有要生喔。」

講完總有鬆一口氣的感覺：欸，我都跟註生娘娘稟報了，應該可以杜絕意外懷孕的機率吧。

註生娘娘總是慈眉低垂，看了教人心安；然而現實中三千勸生娘娘，卻最讓人心煩，心煩之餘便將眾多勸生娘娘的勸生招數做個歸納整理，分享給千千萬萬個彷彿只剩子宮值得被關心的女性。

首先來把勸生娘娘分類一下，因為根據類型不同，勸生招數也有區隔，將影響應對之道。

【兒孫滿堂型】：通常已經當阿嬤了，無論是坐搖椅享清福了，還是一把老骨頭仍被序細（晚輩）氣身惱命，猶原堅信養兒防老。

娘：無論如何，女生就是要生小孩，否則以後沒人依靠很可憐。

我：我會好好存養老金，長照險也保好保滿了。

娘：就算住養老院，沒有小孩子去探望也是很可憐。

我：但我覺得有小孩他卻不來探望我更可憐，與其這樣，寧可從來都沒有小孩就不會失望。

【認識你爸媽型】：不解釋，就是認識你爸媽。

娘：都結婚了怎麼不生一個！

我：沒興趣，不喜歡小孩，沒錢。

娘：這樣你爸媽沒辦法抱孫捏！

我：我還有弟弟啊。

娘：這樣你怎麼跟婆婆交代？

我：我為什麼要跟她交代？

【母愛爆棚型】

娘：我覺得生了孩子整個人生都圓滿了～

我：那很好啊。

娘：你應該也生個孩子，人生有更完整的感覺。

我：我現在不覺得人生殘缺啊。

娘：以前我也不喜歡小孩，但生完小孩覺得很幸福。

我：那很好啊。（跳針回去就對了）

【語帶恐嚇型】

娘：你現在還年輕不會想，我怕你以後想生時卻生不出來！

我：我都不怕了你怕什麼？

娘：真的，為了避免以後後悔，你應該趁現在生。

我：我要是生了，現在就會後悔。

【促膝長談型】

娘：為什麼不生？我覺得養小孩很棒耶，雖然很崩潰，可是好像又長大一次！

我：對當媽媽沒有興趣。

娘：你老公呢？他也不要嗎？

我：他也沒興趣。

娘：你老公幾歲？這樣不行耶，我覺得男人再過一個年紀會開始想要小孩，你們要好好談談是不是真的不要，如果狀況允許還是應該生…（下略兩千字）

我：欸你上次說想換工作，還順利嗎？

以上就是這幾年實在被問煩了，自己發展出的應答之道。你說當女人多難，子宮三不五時被品頭論足，還得從這再三跳針的問答中自得其樂。

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