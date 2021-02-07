魅力普普但男人緣極佳？向魔性女子學習「加速心跳」的撩心6金句

「為什麼那個女生這麼受男生歡迎……真是個謎！」

妳身邊有這樣的魔性女子嗎？明明看不出特別的魅力之處，男人緣卻好到不行，在她們的人生中，大概從來不知道單戀為何物。

這些讓人看不懂的魔性女子，其實都是愛情中的佼佼手。當其他同性還在渾渾噩噩的空檔，她們默默大展身手，使用不知不覺間攻破男人心的「魔性台詞」，用力推開了對方的戀愛之門！

男生很容易沉迷於預料之外的戲劇性超展開。想要推開他的戀愛之門，比起直接了當的直球告白，不如想辦法製造讓他心跳加快的瞬間。懂得操控男人心的魔性女子最擅長的，就是突如其來用話語「撩」一下對方後，又快速拉開距離。這種讓男生摸不著頭緒，不斷問自己「欸？她不是愛上我了嗎？沒有嗎？」的錯亂，反而更容易被解讀成「我也許喜歡她！」的心動感（這就是戀愛的開始呀）。

試著向這些不知單戀為何物的女人學習「魔性台詞」吧！適當的衝擊會帶來甜蜜的回饋。什麼都不做，最後就是眼睜睜看著喜歡的人被其他的女人搶走……如果不想一輩子「無法和喜歡的人交往」，就鼓起勇氣改變吧！

魔性女子的魔性台詞

1.「帥」是不敗的經典迷湯

在談話間不經意說出「咦？你是不是變帥了？」、「總是這麼嚴謹，好帥哦」等話語，男性對「帥」這個字沒有抵抗力。

2.「你如果是男朋友的話，好像很可靠欸」

和他商量或討論事情的時候，最後來一句這個台詞結尾。搞不好在這之前一直沒把妳當女人看待的他，會開始在意起妳的事喔。

3.「笨蛋……♡」

當他得意忘形地調侃妳時，不要當真，噗哧一笑回一句「笨蛋♡」、「又來了，好好笑哦！真是白癡欸～」這樣男生會覺得妳從容大方而心跳加速（還可以一邊笑一邊輕拍他的手臂）。

4.「男朋友？沒有呀～怎麼了？（瞄他一眼）」

在做瞄一眼的動作時，臉不動眼睛往上看著他，試著很可愛地盯著他看吧（因人而異，有的人看起來是性感派）。

5.「有那個意思也沒關係」

以前看過某個搞笑藝人對女演員說：「我說這句話沒有什麼很深的含意……給妳我家的備份鑰匙好嗎？」的時候，對方回答「有很深的含意也沒關係哦」。如果男生不小心說出曖昧的話，慌張解釋「對不起，我沒有奇怪的意思……」之類的話時，就這樣回他吧。

6.「討厭啦♡」

「妳喜歡我嗎？」當對方說出這種大言不慚的發言時，笑著說反話回答他「討厭啦」，可以的話，先輕輕碰一下他的手臂。嘴巴上說討厭，但妳行為舉止中的「她絕對不是真的討厭我」，卻讓他心跳不已。

在約會時這些小心機的舉動，比明講「喜歡」這句話更能撩到對方，給對方充滿機會的希望。約會結束後，「她絕～對愛上我了！」的念頭也會在他心中揮之不去，覺得兩個人之間一定有戲可唱。

這時候，重點來了。想要讓單戀不再是單戀，靠的不是猛烈往前進攻，而是在前進一步後，再悄悄後退一步。施展欲擒故縱的本事讓對方按耐不住，反而更能點燃他的戀愛之心。

用欲擒故縱，成為不知單戀為何物的魔性女子

約會結束後收到對方的LINE，當天不要讀，先忽略他吧，至少要等到第二天中午以後才可以回訊息！

在這個階段中，和對方保持若即若離的距離感很重要。如果對方一LINE妳，妳就秒回：「我今天也好開心♡」、「下次再約♡」，妳就靠得太近了。必須把持住自己，忽略他一段時間，讓他陷入「欸～她今天明明對我有好感？為什麼？我做了什麼？」的迷惘中，然後不斷回想和妳共度的開心時光，接著決定「我要再見她一面，確認她對我有好感！」

見面時用「魔性的台詞」出擊，沒有見面時果斷給他反差感！男人遇到擅長掌握「進」和「退」的女人時，很容易被「讓人無法征服」的神祕感強烈吸引。

文／神崎瑪莉

本文出自《真愛不能將就，幸福必須講究》蘋果屋出版

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