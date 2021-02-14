▲就算沒有辦法把魔性台詞說出口，也可以透過「魔性舉動」來擄獲男人心！（圖／Shutterstock）

高級的勾引都在看似不經意的舉動中！6招若隱若現散發女性魅力的小絕招

「魔性台詞對我來說，難度太高了……」不擅長說話的女孩，請放心！就算沒有辦法把魔性台詞說出口，也可以透過「魔性舉動」來擄獲男人心！

在舉手投足間散發魅力的魔性舉動

1.早一步抵達約好的地方，當對方走過來時，看著他微笑

約會不是用來滑手機的！遲到更是大忌！這個瞬間的笑容，可是讓戀愛之門敞開的大好機會，千萬不能錯過。

2.目不轉睛注視2秒後，把視線移開

嘴角保持輕輕的微笑，男生看到妳的表情時，會不自覺出現「她該不會愛上我了吧？」的錯覺。

3.小酌時「我好像有一點醉了」的必殺技

太過積極的肌膚接觸，容易給人隨便、不檢點的印象，請不要這樣！但是微醺之下，可以試著有一點點（不要太多！）的肌膚接觸。聽好了哦，這個小心機很靠演技，不可以真的醉到失態，即使妳酒量很好，也要表現出自然微茫的模樣。

4.帶著笑容嘆一口氣

聊天聊得正開心時，帶著笑容輕嘆一口氣，露出幸福的表情，這個看似無意間的小舉動，可以讓他萌生「我讓這個女孩感到幸福了？」的錯覺與滿足感。

5.許願＋些微肌膚接觸

點餐的時候，對他說「我想喝這個，幫我點一下？」不經意用手或腳輕輕觸碰他。

6.約會後要道別時，目不轉睛看著他

「親一下可以嗎？親一下可以吧」他會這樣心跳加速（女孩們請注意！即使接吻，也不可以有18禁行為）。

簡單來說，就是要比平常的妳更有女人味。沒有必要把自己的個性完全抹滅掉，只要重點式使用「魔性舉動」，就能夠讓女人味若隱若現。記得，不先讓他有「哦？原來她很有魅力……」的感覺，單戀是無法開花結果的！還有還有，不要忘記「有進有退」，搭配前面說過的「用欲擒故縱，成為不知單戀為何物的魔性女子」的方式一起實行。

使用這些「魔性女子」的招式時，不要太過刻意，重點是要讓他們注意到妳隱隱約約的女人味！這樣就可以了。為了他顯露出女人味的姿態，在男性的眼中看起來很可愛……♡

順帶一提，這也是在前面的章節中曾說過「禁止和女性朋友結伴出席」的原因之一。要在女性朋友面前演戲、表現出「魔性女子力」，很丟臉、很難為情吧？最後大概連一句話都不好意思說出來。所以，為了能在不害羞的情況下去實踐，請單獨和對方見面。

文／神崎瑪莉

本文出自《真愛不能將就，幸福必須講究》蘋果屋出版

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