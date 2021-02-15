是習慣還是愛？感情陷入平淡時，必須思考的5個問題

感情是個複雜的東西，熱戀期的轟轟烈烈，隨時間逐漸消弭，最終走向長久穩定的關係，過了三年、五年，你開始思考這段感情的意義，究竟是喜歡才在一起？還是已變成習慣？若彼此無法感受對方的愛意，那戀情就像一具空殼，只有外型還堪用，內裡早已空洞。不妨問問自己以下5個問題，驗證彼此是否還相愛，早點認清，早點解脫！

問題1：是因為孤單，還是真的喜歡？

單身者與戀人最大的差別，在於情侶做什麼事都有人陪，吃飯、睡覺、旅行、看電影，當你習慣什麼都要「雙人份」時，便很難回到過去一個人的生活，但你真的是因為喜歡有他一起做這些事，還是單純怕孤單？這兩者之間存在差別，假設換一個人陪，你其實也OK的話，那代表你可能只是怕寂寞罷了！

其實你應該學會與寂寞做朋友，唯有獨處時，才能不受外界干擾，仔細聆聽自己的內心，思考維持這段關係的必要，克服一個人吃飯、看電影的恐懼，或許你會發現沒有原來那個人，好像也沒關係了。

問題2：彼此間是否還有穩定的性愛？

男女在剛交往時，必然都是轟轟烈烈的，特別是親密關係，每個禮拜少說都要來個三、四回，但是當感情逐漸穩定，性愛反而變得不是那麼重要，頻率也漸漸下降，到最後甚至不再觸碰彼此的身體了。

你必須思考的是，完全「無性」的生活是你想要的嗎？即便已經熟悉對方的身體，但激情仍是戀愛不可或缺的一環，你應該嘗試溝通解決問題，像是利用玩具增添情趣，試試不一樣的姿勢或地點，若是連這些努力都懶得做，很可能你們之間已經什麼都不剩了。

問題3：你仍然願意包容他的缺點嗎？

俗話說：「情人眼裡出西施」，交往初期彼此都是男神、女神，眼中只有對方的優點，對缺點完全視而不見，認為那些都是可以改善的，身旁滿是粉紅色泡泡。隨著日子一久，泡泡一個一個破滅，只剩下不堪入目的缺點了。

若你發覺自己愈來愈無法忍受對方的小毛病，甚至一直刻意去放大，沒辦法繼續包容，就必須思考是不是因為愛已不在了，才會連一點小事也覺得刺眼，問題始終無法解決的話，對彼此都會是一場折磨。

問題4：若是分手了，會感到可惜嗎？

雖然有人說相愛不需要理由，但兩個人之所以在一起，必定都是因為對方有吸引你的地方，你欣賞他認真時的表情，他喜歡你微笑時的臉龐，種種因素使你們陷入熱戀，但是愛情冷卻了之後，當初的那些悸動好像都不再深刻了。

問自己一個問題：要是分手，你會感到可惜嗎？就算你不承認，也一定心裡有數，不願意分開的理由是「不甘心」、「怕寂寞」或是「還有愛」？這之間的些微差異，取決你是否該跟這個人繼續走下去，如果你不感到可惜，答案其實就很明顯了。

問題5：曾數度被外在誘惑差點出軌？

當感情進入穩定階段，平淡可能伴隨而來，此時正是對情侶的考驗，雙方必須努力適應的這種關係，在新鮮感大幅下降後，仍保有濃烈的愛意，否則要是捱不住這種無趣，就很可能會被外在的誘惑影響而出軌。

外在的花花世界，總是充滿無數誘惑，唯有對感情忠貞的人才能堅定不移，因此你可以反過來檢視自己，有沒有過快要出軌的經驗，無論是精神或肉體，若答案是有，代表感情可能出現問題，與其繼續拉扯，不如一次給個痛快。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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