▲就讓不合適的人走向他方吧，你有你要去的地方。（圖／Shutterstock）

有時，你得先輸得起愛情，才能贏回自己

感情世界裡，兩人該是平等的關係。若一方不被平等對待，時間久了仍會失衡，爆發壓抑已久的情緒。在相處的時間中，耐心是一場肌耐力般的考驗。忍耐不一定能海闊天空，但也不該用來體現你在愛裡的智慧與偉大。

許多人用「小不忍則亂大謀」來說愛裡不能顧全大局的脾氣，不能忍耐生活磨擦、不能吞下委屈，壞了愛情的全盤大計。然而，感情不能簡單套用， 許多時候「忍耐」並不能「顧全大局」，你的另一半得要夠明白你的好，不然一切都是浪費，愛情無用。

感情的開始，你得認真觀察對方，不僅是保護自己，也確認彼此是否合適。然而，「忍耐」二字不是寬宏大量，放任對方糟蹋自己、數落自己， 你的「包容心」不該用來浪費， 任誰的愛都是如此稀有珍貴。

現實生活中，就算有「真命天子」或「真命天女」，若無心經營，只是一昧地求全、隱忍， 表面上的假象也並非是圓滿的關係。

「委屈求全」不該是你長期的人設，「忍耐」不該是整齣愛情故事的關鍵詞。長期的忍耐只是徹底地消耗你的良善， 被搞得疲憊不堪，到頭來上演「苦命爛好人」的悲情戲碼， 未必能從此幸福快樂。最終一擊， 則是被旁人貼上「個性懦弱、膽小畏怯」的標籤， 結局終究以悲情收官，全劇終。

當你想通後清醒，於是開始反擊。

你將莫名變成「不懂忍耐」的罪人， 你害怕被別人的輿論綑綁自己所有行動， 而「委屈求全」的勒索， 恰如恐怖片裡的冤魂， 原封不動又回到你身上，替你銬住「莫須有」的枷鎖。

於是你不禁質疑，至始至終所說的「忍耐」，到底好在哪裡？人善被人欺，究竟何時才會苦盡甘來？ 仔細想想，現實生活裡， 根本沒有這回事！

▍愛要兩人成就，失愛只要一人成全

愛過也恨過後，你更明白自己的底線， 以及如何保護自己。愛裡的大智慧，就是碰到相同課題時懂得拿捏、設好停損點。你可以堅持，但放下後就別再回頭，你要甘願讓自己成長。若已沒有了緣分，就學會各自成全彼此。

強留的感情只讓人心力交瘁，

貌合神離的愛情無法帶來快樂。

自省過後，你領悟到「真正放手」對於自己才是能喘口氣的解脫。認真告訴自己，值得再次被愛，下一段愛情來臨時，也不再犯相同錯誤了。

沒能在一起的緣分， 就冷處理地放生吧， 這是唯一也是最好的方法。不必交惡、不盼望感情尚有轉圜餘地， 你才是留了底線給自己。對方若不願和你一同走向未來， 這也並非單方的選擇， 而是對彼此好的決議， 請不要再一廂情願 獨自努力的愛沒有絲毫意義。

▍不需要委屈，你值得平等的愛情

奮不顧身愛上一個人， 是一種認真執著的美好。學會愛人及被愛後， 我們先是懂得如何把握，後來也明白如何放棄。若愛情走了，沒必要和自己、對方過不去，固執地不放手。

成為大人的你更加明白，「委屈」往往不能「求全」，甚至常是自貶身價，讓人心生厭惡。

就讓不合適的人走向他方吧，你有你要去的地方。

給不出去的愛是「冷暖自知」的養分， 等下回愛情來的時候， 細心思量後再給出更好的自己， 打造兩人都自在的關係。最好的愛要一同成長，各有自己的速度，也能配合對方的步調， 跳首有默契的和諧雙人舞，而不是失去尊嚴，帶著慌亂的心情獨舞。

文／蔡侑霖

本文出自《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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