這件事情你持續做，保證你的感情一蹋糊塗

「一個人想要什麼，就會相信什麼。」——狄摩西尼

這句話很勵志，最一開始是狄摩尼西用來告訴別人：為什麼天生口吃、講話聲音小的自己，能夠成為希臘著名的演說家。但更多時候，我把它用來解釋為什麼有人的感情會不順利。

「相信」是一把雙面刃，當人們太渴望一件事發生時，就會忽略所有其他的訊號，全力找出支持自己想法的證據。我曾經不止一次遇到來諮詢的人，告訴我所有「對方喜歡他／她的證據」，但只要我一丟出反面訊號，他／她們就會告訴我：「我覺得事情不是這樣的，那是因為你沒有看過我們相處。」好吧，既然你覺得我沒看過你們相處，所以會得出不對的結論，那麼你來找我幹嘛呢？

當然，我也不覺得自己一定是對的，但我相信一個合理的解釋，經得起反覆的推敲。這點我最常運用在自己身上：每當我進入一段戀情，我永遠都會找出所有正反例來攻擊自己原有的論點，直到它變成能符合所有論點的合理解釋為止。這個行為導致我的朋友們有時候會覺得我是不是精神分裂。

為什麼我要這麼做呢？因為沒有什麼東西比錯誤的假設前提更可怕的了。只要假設的前提錯了，後面所有的行為和驗證都會錯得一蹋糊塗。

舉個真實例子：有個男生告訴我，他跟女方每天都聊好幾個小時，對方回訊息的速度很快、回得很多，女生是不是有喜歡他？如果有喜歡，為什麼約不出來？

於是我拿起他的對話紀錄看了一下，發現對方全部都在講自己想講的事，對於男生丟出的話題完全沒有興趣。基於這點，我判定對方只是想找人講話，跟喜不喜歡的關係不大。

的確，在一般的狀況下，如果一個人回應速度快、品質好，多半都是有好感的，可是它不是唯一的可能。但如果有一個人將「回應速度快、品質好」認定為「就是有喜歡」，那麼他就會將對方的一切行為，扭曲成符合他認知的解釋，例如認為對方就是很害羞所以才約不出來。

這個錯誤前提會帶他去哪裡呢？首先，他會更起勁的跟對方聊天（並且始終認為對方是個活潑熱情外向的人），然後他會拚命約對方出去（既然人家比較害羞，那我就要主動一點），最後甚至乾脆來一發告白（說不定她很沒安全感、覺得我是玩咖，那我就主動表白好了），最後的最後，多半會得到對方在未讀或已讀很久以後，回說：「我以為我們只是朋友。」

絕大多數的錯誤前提，都是帶著我們通往失敗的快速列車，如果你希望自己的戀情總是一團糟，那麼持續保持錯誤前提，絕對是最快的捷徑。

大部分的人在看別人的事上都沒這問題，眼睛都雪亮得很。可一旦事情換到了自己身上，就像瞎了一樣，拚了老命去相信那些荒唐到不可思議的解釋。有次我某個朋友遇到了女生突然不理他的情況，他甚至有長達半小時的時間相信：「那是因為我生日快到了，他們聯合起來要整我」，而我們根本不認識這個女生。這就是「一個人想要什麼，就會相信什麼」的威力——一旦你想要相信什麼，就會扭曲事實直到它符合你所期待的。

除了扭曲認知以外，還有一個情況會讓人們做出錯誤假設，就是不完整的知識。如果不幸的，這兩者相結合了，那當事人八成是完蛋了。

以剛才的例子來說吧！這個男生顯然從來沒有遇過女生只是單純想找人講話跟抱怨的情況，所以他不可能知道要把這個可能性列入選項之中，再加上他希望對方是喜歡自己的，所以他就會直接得出解答：「對方喜歡我」，而不仔細求證。這讓我想到國中在算數學的時候，常常在算出答案後興高采烈的寫在考卷上，卻沒發現有些題目的答案有兩個。例如｜a｜=8 ，a應該等於8或-8 ，但我常常寫了8以後就交卷了，害我痛失分數。

所以，當我們想判斷情況的時候，絕對要記得兩件事：一，把所有可能列出來；二，不斷攻擊自己的假設。如果你的假設是正確的，那麼你最多只會找出其它一到兩種也同時正確的解釋，那麼你就把它們全部保留，再想辦法驗證。

正確判斷情勢為的是讓你更知道自己現在要做什麼才適當，而不是讓你歡天喜地或痛不欲生。不管對方現在是喜歡你還是不喜歡你、只想跟你上床還是對你有好感、想安麗你還是想跟你交朋友，通通都不重要，因為這些都不是最後的結論，只是「此時此刻的情況」。把眼睛睜開，看清楚現況，你才有機會做出最有利的行動。

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