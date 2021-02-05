作家H：先生有生理反應，但是卻不敢跟我做愛，即使我主動，也被拒絕！？

H老師你好。喜歡看你的節目，精闢又帶點厭世的態度，很讓我會心一笑。

我與先生兩年半前由婚介公司認識，去年底結婚，我先生為人老實單純，小時家裡過得苦，後來父母生病10年都是他一個人照顧，他擔心耽誤女生，所以一直未交女友，一直到這幾年經濟比較穩定才經由婚介公司認識女生，所以簡單說我是他的初戀，然而我們從交往到現在結婚將近一年，最親密就接吻一次，每天在我主動下會親「一下」抱「一下」，然後他就會說「可以了」拒絕我，剛交往時，我有主動出手，但他以當時未穩定交往，至少要見到我父母才可以，我當時很生氣覺得女生主動你還拒絕，他說他看我眼神他很害怕？

他也有生理反應也想要，但他還是堅持忍住，他有拉我的手摸他確實有勃起，但時間一過，結婚前，我又提了一次，他說婚後再做，婚後蜜月也好，出去玩也罷，他都是一樣沒有對我出手，每次我問，他都說可以啊，改天啊！

最近我終於跟他坐下來談，他的回應是他覺得現在這樣很好，很多夫妻老了不是也沒有性嗎？他強調這是我們倆人的「觀念不同」，他不認為有什麼問題，我問他那婚後他有需要過，自己弄過嗎？他說有，但為什麼沒找我，他也回不出來，（我確認他不是喜歡男人因為他出去是看女生胸部的） 我實在不知道該怎麼辦，我試過抱他摸他，只要「一下」他就會說很癢，會手麻等理由推開，我也試過穿性感，他會看，但像爸爸一樣叫我換件沒這麼透的⋯⋯。

他也有說過有想要有孩子的事，我也是挺傻眼的！H老師，你可有什麼建議可以給我的呢？

H這樣說

這種問題通常就是三個面向去切入啦！

第一個可能是他的問題。

所謂男生的問題，是他不想做，不想和妳做，不願意做，不能夠做，這些都是可能的因素。這裡面又區分為，身體想做心理不想做，心裡有衝動但身體配合不來，因此這些因素，妳得靠自己的方法去溝通或者找出來，有時候我遇到過比較極端的案例，可能是他天生或是後天造成的性癖好太過特殊，以至於他無法和妳用正常方式做，但他又難以啟齒，這也是潛在的可能。

第二個就是妳的部分。

因為具體你們兩人之間的互動如何，我也無法得知，但是會讓男生說出看妳眼神會感到害怕的話，這或許得要考慮一下，到底妳在他心裡面，是什麼樣的形象，而這形象竟然會導致他不願意行房？

妳的部分還有很多種可能。包括像是身上的氣味，妳的挑逗方式，妳在做愛過程中的細節，會不會影響到對方的慾望，這些都不是對錯的問題，而是溝通的層面，因此這還是要靠妳不斷地引導，甚至詢問。

第三個就是兩人之間的互動。

其實有時候兩個不同背景的人碰在一起，除去上述個人的因素之外，也有一種就是這兩個人真的敲不出火花的可能。這時候來問我是一個方式，但是更實際的，或許可以去尋求專業的性諮詢師，臨床直接幫助妳們。或者尋找心理諮商夫妻間的親密關係，這些都會更加直接碰觸你們的疑惑，解決你們的問題。

當然，我最後的建議，依舊是「溝通」。對我來說，夫妻是最親密的另一半，如果兩個人之間的問題，還需要第三者幫助才能過關的話，那麼這輩子你們或許會失去學習如何溝通並且了解對方的這個能力，早晚有一天，會遇到一個「非第三者」能解決的事情。

因此儘早建構起兩人的溝通模式，才會是健康面對問題的方法。

祝福妳。

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