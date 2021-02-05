Clubhouse 焦點討論筆記：出來玩，怎麼樣才不會暈船

▲因為傷痛而不去愛，那麼最後什麼也不會留下來。（圖／海苔熊）

最近我在玩很火紅的Clubhouse ，剛好談到上週我們聊的「如何約炮不暈船」的主題，覺得大家聊的內容都很有意思，每個人分享不同的故事，而這些看似不同的故事裡，似乎都有同樣的靈魂。由於這是一個討論之後就會不見的群組，連錄音也沒有，所以我稍微摘要一下當時我們討論的內容：

●小鹿亂撞：有一種新的名詞叫做「鹿」，意思是說跟對方還沒有發生性行為，就愛上對方。有點類似單戀的意思，或者可以說是太快墜入愛河（falling）。

●關於「暈船」的定義：這個詞據說是這樣來的，「上床」跟「上船」發音有點像，所以後來衍伸做愛=上床=上船，在床上「暈」的人，也就是愛上自己炮友但是炮友對自己沒感覺的人，就稱之為暈船。

●怎麼樣的人容易暈？話題當中大家有討論到性愛分離，以及男生是不是比女生比較不容易暈船等等，我目前是沒有看到比較穩定的性別差異的研究，但是大家討論之後對於「什麼樣的人容易暈船」大概也有形成一些共識。

關於上面的最後一點，我想要再多談一點。

什麼樣的人容易暈船

那麼什麼樣的人容易暈船呢？我把我上個星期寫的文章在clubhouse跟大家分享之後，大家也在會談當中提供了自己的看法。會談當中大概有20多個人加入討論，最多高達三百多個人聆聽，根據討論的內容我稍微摘要了一下，我發現大家有幾個共同的想法：

●如果你在內心空虛、心靈匱乏的時候遇到對方，那麼可能很容易陷入情網。

●如果你不太確定自己要的是什麼，甚至不曉得自己「現在正在做什麼」，在所謂的後設認知（metacognition）或者是自我覺察（self awareness)很低落的情況下，就容易陷進去。

●有些人是要有感情或者是感覺才能夠跟對方打炮，但如果是「感情炮」的話，也就踩在危險的邊緣。所以，如果你在約會軟體上面寫「有感覺的就可以」的話，那麼某種程度上面你也讓自己在「容易暈船」的高風險區。

總而言之，大家分享的自己約炮跟暈船的經驗，有人也很坦誠的說，只要是出來玩就有可能會暈船。最後，我們談到「怎樣才不會暈船」這個話題的時候，有幾個與會的夥伴提供了一些觀點我覺得很有趣，整理如下：

其實當你選擇出來約炮，就是選擇了「可能會暈船」的一條路。何不把它想像成「約砲過程當中的點綴和樂趣？」

當然，不可諱言的，這件事情真正遭遇到的時候並不會太開心，尤其是當你對對方有意思，但對方卻對你無動於衷的時候，你就會覺得好像從頭到尾就只有你一個人在熱。

願意去愛也就代表願意失去

但我覺得這就像是戀愛一樣——你同樣有可能會喜歡上一個人，然後他不喜歡你。兩者的差別只在於有沒有發生性行為而已，如果你可以允許自己在戀愛時承擔可能會受傷的風險；如果你都有那種願意把自己的心拿出來曬一曬，看看自己的傷口也看看自己的真心的勇氣，那麼你的確很可能會受到一些傷害、的確可能會愛上那個不愛你的人、的確可能會哭得死去活來、甚至卡在一段關係裡面一段時間⋯⋯但這就是愛情啊！

感情有趣的地方就在於，你大概很難預測再來會往哪裡發展。我們都期待關係穩定，但也期待一些新奇的變化，如果一段感情過於平淡，很快你就會失去興趣；但如果你和對方的關係變幻莫測，你又會覺得焦躁不安。所以我們只能夠在每一次每一次付出真心跟等待回應的同時，給予彼此信任，但同時也為自己的選擇負起責任。

畢竟，疼痛是愛情的本質之一：因為傷痛而不去愛，那麼最後什麼也不會留下來。

海苔熊