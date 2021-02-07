寧願晚結婚，也不要早離婚

小時候總會做一些白日夢。比如有天我會在轉角撞到一個陌生人，結果他對我的美貌驚為天人，從此一見鍾情，於是對我展開猛烈追求。直到我們深入交往，我這才知道原來他是某跨國集團的少東，人又帥又專情還很浪漫並且富可敵國。

長大之後才明白這些終歸是幻想，妳只會在轉角踩到狗屎而不是遇到愛。感情世界裡根本不會有什麼又帥又專情並且富可敵國的角色出現，能少遇幾個又醜又花心還要斂妳財的渣男就要謝天謝地了。

最後戀愛談多了，妳才會發現，樸實無華的愛，其實比轉角遇到的集團少東還要珍貴。走在馬路邊他會要妳靠裡面，過馬路會緊緊牽著妳的手，天稍微有點涼了就叮囑妳多穿衣服，在妳需要他的時候總都會陪在妳身邊…。

這些捧在手心的呵護，就是富可敵國也買不到。

所以有很多女生都寫信來跟我說，她是有打算跟男友結婚，但是又因為怎樣怎樣所以讓她很猶豫。這個婚，到底該不該結？

我都會告訴她們，當她們會這樣寫信來問一個陌生人這種問題，就表示這個婚結不得。因為這其實代表了妳知道自己並不想結這個婚，只是迫於各種原因，妳覺得自己非結不可。可能是爸媽催婚了，可能是覺得自己年紀大了，可能是前幾段失敗的愛情讓妳覺得累了，可能是妳開始想妥協了。所以妳會幫對方放大了很多「可以嫁」的優點，來說服自己「可以嫁」……，就像把細菌在顯微鏡下放大了一千倍，看起來好像很多的「好」跟很多的「愛」，但其實那些他看起來的「好多」，卻連最基本的標準都不到。因此，妳根本知道自己在他心中的份量根本不夠，妳也知道自己想要的簡單呵護他根本做不到，但是妳不斷告訴自己，也許是妳要求太高？才會有各種不滿足……在這一來一回的天人交戰中，妳猶豫著到底該不該結。

這裡我只想跟這些猶豫不決的女孩們說：寧願晚結婚，也不要早離婚啊！

如果結婚只是為了讓妳打卡炫耀，表示自己也完成過這個成就了……那我可以告訴妳，妳之後要付出的代價真的會很大。結婚與否，其實不過是人生其中之一的選項，妳無需盲從，更不需要到此一遊。將就的感情不會幸福；而將就的婚姻，最終都會走向兩敗俱傷。

所以，我寧願妳因為精挑細選而晚結婚，也不要草率將就的找個人嫁了。聽聽自己心裡的聲音，正視你們之間實際的問題，不要讓得過且過跟將就，毀了妳一輩子的幸福。最後是早結婚了，卻也早早就離了婚……

那這不是瞎折騰嗎？

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