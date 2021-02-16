▲五項測試題，請選擇你心目中的答案，再看自己是否情關難過？還是，愛情和工作可以兩全其美、齊步發展？（圖／Shutterstock）

愛情裡你夠成熟了嗎？透過五項測驗，檢測你的戀愛壓力指數！

職場上，男女同事、客戶朝夕相處，若要說全無情愫可言，這是說不過去的。然而職場如戰場，若是沒把情愛關係搞定，有時候也會變成生涯發展的壓力源。在台灣被喻為「成長之母」的吳娟瑜老師，在其新書《想法一改變，壓力就不見》提到，一般而言，上班族若沒處理好愛情，可能有如下的壓力：

●辦公室內戀情：

已婚者： 在有婚約的情況下卻愛上同事或主管，結果，因為給不出承諾，雙方糾纏不清而無心工作。

未婚者： 有鑑於有些公司嚴禁同仁之間談戀愛，結果雙方害怕被發現而閃閃躲躲；有時因為鬧分手，結果在辦公室內相處起來很難堪。

●辦公室外戀情：

狀況1： 不管已婚或未婚，由於戀愛關係沒有處理好，致使對方不甘心，於是一不做二不休，持續連環叩到辦公室，甚至衝到公司來大鬧。

狀況2： 也有可能自己沒有「愛情自主權」，當被迫分手時，一時焦慮難過而在辦公室。

在職場上的情愛關係，如果處理得當，絕對是對工作有加分作用。找對愛情伴侶需要有五大「對」的條件：

⑴ 在「對的地方」認識的伴侶比較單純

例如：讀書會、好友的聚會、成長教室、登山社等。（切忌賭場、酒吧、舞廳、夜店等。）

⑵ 在「對的時間」認識的伴侶比較單純

例如：光天化日下，可以腦袋清醒、眼睛明亮地對追求者察顏觀色。

⑶ 由「對的人」介紹認識的伴侶比較單純

例如：雙方共同認識的人，因為各有深入了解，介紹起來會順利多了。（切忌在不相熟的場合，因為有人瞎起哄而湊成一對。）

⑷ 在「對的話題」下共同成長會比較長久

例如：從分享開始，從請教開始，談得多，挖得越深，會知道雙方是否合適。（切忌只聊些吃喝玩樂之事。）

⑸ 在「對的關係」下互動會比較尊重彼此

例如：先從「友誼關係」到「伴侶關係」；先從「眼神探索」到「牽手感覺」，再到「身體接觸」，在循序漸進下，雙方的感情是有互信互愛的基礎。（切忌一開始就是「性」的吸引，因為當生理感覺掏盡之後，爭吵也將開始了，這是由於彼此不夠了解而耐心不足、缺乏信任。）

不要小看這些上班族的情愛關係，不管是一時情不自禁，陷入愛情漩渦；還是因為對方死纏活纏，最後被迫在一起。這些在初期是纏綿悱惻的愛戀，最終卻成為反目成仇、惡臉相向的交往，是上班族的大忌。

※測驗「戀愛壓力指數」

上班族在男未婚、女未嫁的情況下，渴望愛情，渴望婚姻，這是無可厚非。如下五項測試題，請選擇你心目中的答案，再看自己是否情關難過？還是，愛情和工作可以兩全其美、齊步發展？

題目 選擇 得分 總分 ⒈因為工作忙碌，忘了約會，結果對方打電話來興師問罪 a.豈有此理，你應該體諒我的辛苦。 □是 0分 1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4 ＋ 5 = □分＋□分＋□分＋□分＋□分 = 分 b.你又無理取鬧了，好吧！找個時間再溝通一下。 □是 10分 c.立刻道歉，並反省自己，下次絕不再犯。 □是 20分 ⒉對方已有愛人，你仍舊展開追求 a.不追白不追，大家公平競爭呀！ □是 0分 b.釋出曖昧之意，說不定還有機會。 □是 10分 c.尊重對方的選擇，保持距離，欣賞即可。 □是 20分 ⒊風聞主管將出面阻止辦公室戀情 a.當初是你要苦苦追求，應該是你主動辭職。 □是 0分 b.我們暫避風頭，在辦公室不做互動。 □是 10分 c.我們公開戀情吧！若得不到同事的祝福，我們再一起研究下一步怎麼做？ □是 20分 ⒋認識這麼多年，愛人已變成親人了 a.我想維持現狀，若你想結婚，另找他人吧！ □是 0分 b.過一段時間再說吧！ □是 10分 c.也是該給個清楚交待了，我們結婚吧！ □是 20分 ⒌久別重逢， 要復合嗎？ a.上床即可，其他免談。 □是 0分 b.看著辦吧！我被嚇怕了。 □是 10分 c.既然誤會已冰釋，彼此仍有好感，不排除重新開始。 □是 20分

戀愛壓力指數評估

80 ～100分戀愛壓力指數【超低】 建議：恭禧你，因為你懂得在工作和戀愛關係之間找到平衡， 而且享受其中的樂趣。

60 ～79分戀愛壓力指數【低】 建議：有時你會錯愕對方的反應， 難道沒有處理好嗎？幸好你懂得反省和調整。

40 ～59分戀愛壓力指數【不低不高】 建議：你在工作和愛情之間經常選擇「不在意」，有時容易錯失良緣。

20 ～39分戀愛壓力指數【高】 建議：你對愛情有些錯誤評估，今後不要只顧看到對方的錯， 自己也需重新調整心態。

0 ～19分戀愛壓力指數【超高】 建議：請儘速從情愛關係成長成熟起來，不要再做「工作英雄、戀愛白癡」了。

當愛情來的時候，出於雙方有了如上「對」的相處經驗，那麼將彼此鼓勵，在工作上更精進，碰到有挫折時也多了一位關心、聆聽、引導的好伴侶。記住，職場上你要的是一個可以相互扶持、共同成長的伴侶，絕不是「化助力為阻力」的愛情殺手。

文／吳娟瑜

本文出自《想法一改變，壓力就不見》時報出版

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