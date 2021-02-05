「平常只會陪玩，遇到問題就叫小孩去找媽媽！」為人母後最受不了老公的4件事！該怎麼跟他溝通？

先不說男人、女人因為腦部結構所以天生思考邏輯會不同，就算同為女性，也不見得容易找到跟自己想法、做法百分百相同的人。夫妻之間有了歧見，各有立場、各自堅持，該如何說出自己想的，讓對方願意聆聽、理解呢？

夫妻之間有了小孩，在家務及教養責任增加的情況下，衝突、爭吵難免。但相愛相守的二個人一定要走到這一步嗎？對另一半，很多媽媽都很在意老公的這4種行為，究竟為什麼會這樣？要怎麼和老公溝通呢？與其硬著對抗，媽媽們不如善用女性天生的溝通技能，耍點小心機吧！

「平常只會陪玩，遇到問題就叫小孩去找媽媽」

這是很多媽媽覺得不公平的地方！孩子是兩個人的，為什麼爸爸只要負責跟小孩「有空時玩一下」就好？但洗澡、餵奶、換尿布等生活照護，就通通變成媽媽要處理？！

怎麼跟老公溝通？

新光吳火獅紀念醫院精神科曾亦涵臨床心理師表示，其實爸爸陪小孩玩本身並沒有錯，研究顯示：「在孩子成長的過程中，爸爸的陪伴有助於孩子的身心健康，無論是智性活動的探索或是肢體動作的發展，孩子都會從和爸爸的互動中得到更多元的學習與經驗」。所以癥結點不在「陪玩本身」，而是在媽媽希望爸爸除了陪玩之外，還可以再負擔一些教養的職責，例如日常生活的照顧、規矩的建立等。

這時候，建議媽媽先針對爸爸的陪玩行為給予肯定，讓爸爸覺得自己的付出有被看見，然後再提出自己的需求。與其說「你們玩完了，都要我來收拾嗎？」，媽媽可以改成「我覺得小寶跟你在一起時真的好開心，但還是要讓他練習自己收玩具，這樣他才會有責任感，你陪他一起收好嗎？」

「小孩的教養不能等，爸爸卻總是扮白臉」

大部分家庭常見的情況還是媽媽包辦了大部分的工作，例如生活時間的安排、孩子什麼可以做、什麼不能做等。只是很多媽媽都會抱怨，和孩子好不容易建立起的默契或規則，爸爸一下就把它打破了！「晚一個小時睡有什麼關係嗎？」、「他不想吃青菜就不要勉強他啊！」，這種教養上的不一致孩子看在眼裡，久了也知道「爸爸那邊有漏洞可以鑽」，而爸爸可能也樂得當白臉，於是孩子就變得更難教了！

怎麼跟老公溝通？

此時不妨心念轉個彎，去了解爸爸扮白臉的原因，然後讓爸爸有機會「換個角度發揮」吧！例如有些爸爸可能因為陪伴孩子的時間少，出於彌補心態，才一直對孩子「放水」，此時媽媽不如技巧性的結合現實與規矩，直接對爸爸提出可行、有彈性的「替代方案」。例如「我猜你大概想多寵一下孩子，才覺得孩子晚一點睡也沒關係；但孩子的睡眠很重要，還是你幫孩子挑一本睡前故事唸給他聽，哄他睡覺，你覺得怎麼樣？」

「我工作很累，妳在家帶小孩很輕鬆吧！」

這句話實在很令人生氣！尤其當老公一回到家就坐在沙發上打電動、滑手機、看電視，完全不幫忙做家事；就算開口請他幫忙，也經常得到一句「我上班已經很累了……」的回應，有些老公甚至會覺得「老婆整天待在家，只需要照顧小孩、做做家事就好，到底有什麼困難的？」

怎麼跟老公溝通？

老婆心裡委屈：「老公怎麼這樣不理解我的辛勞！」但因為長期的社會期待，大多數男性在成長的過程中，確實少有機會肩負照顧和撫育小孩的責任，所以老公可能並非是「否定」老婆的付出，而是老公「真的不知道」照顧孩子或做家務是一件多麼辛苦的差事。而畢竟兩個人都有付出，爭論「誰比較累」常常沒有結果，還會兩敗俱傷，建議媽媽們可以先肯定對方的付出，再明確、具體的告訴老公，希望他協助哪些事情。例如：「我知道你上班一定很累，但我現在忙不過來了，如果你能幫我消毒奶瓶，那就太好了！」這樣做的好處是：不但可能可以避免一場爭吵、老婆需要幫忙的地方確實得到了協助、而老公在有機會親自動手的前提下，也才有機會學習並理解老婆的辛苦，這樣的溝通方式，比較容易創造雙贏。

「告訴老公自己的想法，卻只得到敷衍的回應」

「告訴老公自己的感覺或想法，卻只得到『嗯』、『喔』、『是噢』之類的敷衍回應」，這是許多老婆在嘗試要和另一半溝通、聊天時，最常遇到的問題。這種「人在心不在」敷衍的感覺，真的讓人很受傷。

怎麼跟老公溝通？

媽媽們不妨先觀察一下敷衍的原因是什麼，才能對症下藥：是因為老公單純被其他事情吸引了注意力，或是老公下意識地想要逃避溝通呢？

如果是前者，那我們就要創造出一個「天時地利人和」的溝通情境，用「邀請」的態度，讓另一半知道「現在我們需要一段時間的注意力」，甚至是先給對方一點時間把手邊的事情處理完，在兩個人都有空能靜下心來討論的時候，再開始溝通。

如果是後者的話，可能就需要去同理：是因為老公本來就不善於溝通，還是過去溝通的經驗不好，以致於再也不敢嘗試呢？這時候我們不妨使用「我訊息」來作為開場，避開帶有指責性的「你訊息」。例如，與其說「『你』都不聽我說話」，不如對老公表示「『我』想跟你說說話」，如果老公的態度有了轉變，再給予稱讚或肯定，讓老公知道他的努力有被看見，這樣才能搭起溝通的橋梁。

心理師小叮嚀

伴侶間的溝通不僅是為了解決衝突，更重要的是透過溝通來增進關係中的信任和連結。因此溝通的形式並非你來我往的攻防戰，而是願意鼓起勇氣展現出自己脆弱的一面，並願意在同理的前提下聆聽並接住對方的訊息；溝通的內容也並非為了爭論對錯或要求對方解決自己的情緒，而是在過程中對於自我的誠實表達，並共同探索可能的解決方法。記得在溝通情境中，雙方不是「相對」的，而是「一起」面向問題的，如此一來才是有效，也有愛的溝通。

本文出自嬰兒與母親