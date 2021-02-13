▲30 歲後的單身，寂寞是來自身邊的人都不單身。（圖／Shutterstock）

別羨慕單身的人，也別擔心單身的人，單身的人自己會好好過

30歲開始適應單身的與眾不同

過了三十的分水嶺，轉眼也單身好幾年，開始慢慢習慣長輩們那些不變的問候，也習慣找不到人一起去看電影的周末，更習慣了一個人坐在沙發上看著那些重播的電影配上一罐啤酒。慢慢的自己也變成了異類，尤其在好友的婚禮上，能感受自己的與眾不同。

隔壁座位的女孩問，怎麼不找個人一起生活？

我想了想，搖搖頭。

說真的過久了單身的日子，並沒有一廂情願走入跟別人一起過生活。

你說這樣過活難道不會寂寞？

我想了想，點點頭。

看見電影裡面的男女主角生離死別，我哭得唏哩嘩啦怎麼能不寂寞。

只是哭完了，眼淚也乾了，轉身抱著枕頭就睡了，只是人醒了，天光也亮了，拿起公事包就上班了。仍相信愛情電影的故事情節，也眷戀青春記憶的戀語，只是單身也是一種選擇，並不覺得非要在亂世大海隨便抓個浮木才能找到幸福。

30 歲後的單身，寂寞是來自身邊的人都不單身

一開始我也很怕單身，尤其那些萬年閨密一個一個都嫁做人婦，成為人母，她們不在生活中接住你，你也選擇不去打擾，自然就突然變的很寂寞，直到我去旅行，認識了一群稀奇古怪的旅人，才發現是自己的生活太小，並不是單身的問題。

單身，可以獨自去旅行，揹起背包就去那些想去的國家。

單身，可與陌生人喝酒，聊著那些不同經歷背後的想法。

單身，可參加好玩聚會，然後沒有人吵著要你趕快回家。

單身，可以盡情做自己，因為除了你自己以外也剩自己。

別羨慕單身的人，也別擔心單身的人，單身的人自己會好好過

這幾年很多人看見我，都覺得單身過得挺不錯，說其實很羨慕我單身，因為想去哪就去哪。我說其實也羨慕你幸福，因為找到一個想安定的港灣。只是我們其實都不用羨慕彼此，因為都是各自的選擇。

就像旅行，沒有最好的旅途，唯有真實的走在路上，才能明白想去的方向。

單身，也只是尋找愛情的旅途，不是一個終點，也不是句點，我相信有一個人也在路上，同樣喜歡單身的感覺，喜歡自己，偶爾覺得寂寞，但更懂得怎麼過生活。

單身只是一個狀態，也可以是快樂跟自在

現在已經沒有人會問我，怎麼不找個人一起生活？

這些年單身我把自己的人生活的多采多姿，喝酒、旅行、寫作、跳舞，我相信或許有一天，當兩個單身的人碰在一起，突然開始喜歡一起的感覺，這時候放開單身，到另外一個世界，也是不錯的選擇。

單身，沒有你們想的寂寞，反而多了期待，我會好好過足每個單身的日子，而不是等待終結單身的那一刻。

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