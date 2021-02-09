人生就是這麼難，我們才能被磨成這樣堅強的自己

▲過去這一年的遺憾，就讓它成為過去的遺憾也就罷了。（圖／Shutterstock）

在農曆年來臨前，

不由自主地想起了幾年前春節的自己處在什麼樣的狀態，

現在的自己又過得如何呢？

那年在除夕的前一天剛從差旅回到台灣，回來後幾乎天天失眠，整個年假過得精疲力盡；倒不是因為時差的關係，而是只要一閉上眼睛，所有工作事項和代辦期限就會在腦海中不斷打轉，怎樣都停不下來，甚至還想著早點開工算了，至少可以開始著手那些放心不下的。

所以行李箱還攤開著躺在地上、房間沒有打掃、沒有買新衣，吃完年夜飯後就在沙發上睡著，醒來後記憶力衰退的外婆問了當晚的第五次「哪時要結婚啊？」、「現在一個月賺多少？」、「趕快找個男人嫁了吧。」

生活真的很不容易對吧，當時的我是這麼覺得的，其實如今亦同。

只是或許人生就是這麼難，我們才能被磨成一個這樣堅強的自己，因為現實真的是殘酷的，我們都可以選擇脆弱，但是不會有人真的在意或是體諒，或許可以得到一些安慰，但最終屬於自己的問題依舊是自己的。

於是日子還是要過下去，所以我們去承擔覺得沉重的責任，所以我們去面對認為艱辛的挑戰，所有的壓力都得化成生活的動力，才能好好的、好好的，活下去。

今年的我比那個時候還要容易多愁善感，

可相較對於人生種種的想像與憂慮，似乎都有些許的變化。

所感到惶恐的不僅僅是事件的本身，還有無法止步的時間，

於是那些想要做卻沒有做到的事，便在心裡結成痂，

一掰開就會疼痛不已、血流不止，它在嘲笑、在瞧不起自己的無能和懦弱。

所以傷感的表露變得更加隱晦，要的是不讓別人看出自己的軟肋。

對於感情，從先前的不慌不忙、處之泰然，而開始變得有些焦躁起來，

焦躁的部分是，究竟還要歷經多少考驗、拿出多少證明，才能夠確定彼此是想要相伴一生的對象呢？年歲要我們趕快作答，對與錯的解答卻只能在彼此的青春和人生找。

逝者已矣，來者可追。

過去這一年的遺憾，就讓它成為過去的遺憾也就罷了。

新的一年依舊要懷抱著新希望，

要像往常一般用力的相信自己，

即便從前有過失望、有過沮喪。

但也因為人生就是這麼難，

我們才能被磨成一個這樣堅強的自己。

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