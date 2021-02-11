彭孟嫻／三招讓妳在「情人節」中逆轉勝，變得更快樂！

彭孟嫻給妳的愛情觀點：

「生活的愉悅感」不需要建立在「生活的儀式感」！一個人心中想要的「最好」如果沒有得到，其實還有「次好」。因為最好與次好，當中都有「好」字。

在情人節中，沒有得到妳心中最想要的，並不是代表不好。因為沒有最好的，也有次好的。兩個人交往，眼光一定要放在長遠。要記得：「得未必是得，失未必是失」，才能讓愛情與婚姻的感知正確發送與接收。

讀者來信：

情人節快要到了，我和我的男友交往兩年。去年情人節大吵，因為他完全沒有為了情人節有任何計畫，沒有送我禮物，也不願意外出用餐。去年情人節之後，我就很想分手，因為我覺得我的朋友和同事的情人節都過得很浪漫。現在我只要想到今年的情人節快要到了，我就感到很生氣。老師，妳認為什麼是情人節的浪漫？有什麼方法可以讓我的男友改善情人節的相處？

彭孟嫻給妳與《姐妹淘》的回覆：

愛情的唯美與浪漫，有時候只能成為愛情開端的點綴，因為實際的生活是很真實的。雖然部分人會認為只要雙方都肯浪漫，就可以讓愛情的美好從開端延續到婚姻的歲歲年年。

當對方在情人節沒有特別安排慶祝，有時候並不代表對方不在乎妳。每個人對節日的看法不同，只說明對方在節日中想過的方式與妳不同，並不代表妳與妳的男友的感情變差。因為有的人在過往的節日累積很多的不快樂，所以不喜歡在節日中特別慶祝。

除此之外，有些人可能是因為工作繁忙，不想在「情人節」外出，而想在家休息。因為，情人節的餐廳生意常常座無虛席，部分人是不喜歡過度擁擠的用餐環境。還有些許原因可能是妳的男友在金錢方面有負擔。我不知道妳的男友的年紀與經歷，但是我知道很多年輕人是必須償還就學貸款，以及負擔原生家庭的家中生活支出。

如果妳是很注重情人節「儀式感」的女孩或女人，那麼我建議妳直接告訴妳伴侶，有關妳想要的節日儀式。如果妳的伴侶是很忙碌的人，那妳也可以在家自己準備情人節晚餐，如果妳不喜歡烹飪，購買簡單的外賣在家中與男朋友慶祝也好。因為對於部分不喜歡在情人節外出過節的人，在家慶祝也是一種好方式。如果妳男友又有經濟壓力，那麼在家慶祝是可以讓對方減少壓力。

一定要記得，兩個人的交往，眼光一定要放在長遠，不要因為目前的情人節如何浪漫，而失去了真正對妳好的人！

妳問我什麼是情人節浪漫，那我真的很另類，因為所謂的情人節燭光晚餐與珠寶首飾對我而言都不是浪漫。這並不代表我不享用燭光晚餐，也並不代表我不戴珠寶首飾，而是我對於用餐形式與高檔珠寶都處於可有可無的感受。對我來說，能夠「在生活中做我自己想要的事情」就是浪漫。

不要忘記，在愛情與婚姻中，每一對情人或夫妻都有自己的特殊的相處模式。愛情與婚姻是以「兩個人」為單位，雖然在愛情與婚姻中不能忘記自己，但是也不能全然地以自己想要的方式來過節日。

在「情人節」面對妳的情人「不過節」，在此有三個建議，或許可以改善妳與男友的相處：

1.看重「次好」的重要：

在愛情與婚姻中，沒有得到妳心中最想要的，並不是代表不好。因為沒有最好的，也有次好的。這當中「最好的」有時候在妳相處之後，會發現並不是最適合妳。但是，原本妳認為「次好的」在相處後，可能就是與妳最匹配的。原因並不是因為妳不夠好，而是因為沒有相處過的愛情與婚姻，就不知道當中真正的感受。這樣的說法，在情人節亦是。當妳執著在用自己的方法慶祝情人節，那就會忽略兩人相處的真諦。

妳提到，妳去年過完情人節就很想分手。其實，在此我建議妳好好的沉靜下來想一想，妳想分手的原因是因為對「情人節」不滿意，還是因為對妳的「情人」不滿意。我建議妳閱讀我寫的書籍《戀愛脫單魅力學》，因為，在愛情階段的理智選擇，可以減少未來進入婚姻中的衝突。還沒有進入婚姻的男女，都有平等的機會來刪選掉不適合自己的交往對象，這樣才能選擇和妳觀念契合的伴侶，這也是讓兩人「合適率」提升的方式，也是降低未來婚姻分道揚鑣的好方式。

在愛情中，一定要擁有讓自己快樂的能力，因為生活中最真實的快樂，只有妳能夠給予自己。不要執著在情人節的慶祝。真正的情人節，可以發生在每天的平日生活。難道妳只有想要在「情人節」當天度過符合妳計畫的節日，而讓平日的生活都平淡無奇？

因此，在「情人節」中，做到讓自己快樂，而不是期望妳男朋友帶給妳快樂，才會真正帶來妳與男友兩個人的快樂，這也就是妳能夠在去年「情人節」事與願違不快樂之後的逆轉勝方法。

要知道如何調適自己的心境，才不會造成在節日中期望落空，影響情緒。要在生活上把自己安排好，為自己負責，這樣妳的心思意念就會放在自己的身上，也就不會把心思意念都放在對方。

愛情中的交往與夫妻中的相處，如果把全部的心思意念都放在對方，那就會讓妳感到期望落空。這也就是我希望妳如果對妳男友在情人節安排不滿意，那就與男友直接的溝通，找出兩人都能接受的情人節相處方式，而不要執著在妳所想的浪漫。

2.生活要注重「焦點感知」，不要注重「儀式感覺」：

不要把節日的「儀式感」看得太重要。「生活的愉悅感」並不需要建立在「生活的儀式感」！

生活的重點不是儀式，而是要把平日生活過好。這樣的說法，並不是要妳不要重視節日，而是要妳知道如果伴侶在節日中讓妳失望，千萬不要忘記想想對方平日對妳的表現。

每個人心中都有感知認同的不同，對於伴侶不過情日節，有的人可能接收到的自我感知訊息是「善意」，但是有的人則接收到的感知訊息是「男友根本不在意」。

這樣的感知接收，需要平日的內在鍛鍊，讓自己能夠正確判斷生活愉悅感，才不會在生活中只注重儀式感。這也就是為什麼同樣一件事情，對於不同的人，會有不同的反應。這當中的原因就是每個人對於事物感知不同。

要讓自己的感知處於快樂，就不要把快樂建立在過往的事情。如果妳到現在還記得去年情人節不快樂的感受，那就是因為妳把感知聚焦在負面的感受。

這樣的道理不是要妳對節日不在乎，而是要妳試著接受沒有達到妳期望的狀況。不要斷然判定沒有按照妳心中所想的，就誤以為那就是不好。

現在是新的一年，無論是「情人節」還是「農曆新年連假」，都不要侷限在當中的儀式感，要讓今年的妳建立新的快樂，讓妳的感知聚焦在正面的事情，這樣才能讓妳在愛情中，能夠「正確的發送愛」與「正確的接收愛」，而不是讓生活的小事影響了妳的戀情。

3.得未必是得，失未必是失：

在愛情中與婚姻中的失望，常常是因為我們把「得失」和自己的期望連結，而造成在愛情中與婚姻中的難受！

當妳把愛情設定放在比較實際的相處模式，妳就不會「誤以為」妳的朋友的戀情都是完美無瑕。就算妳的朋友們在情人節都過的浪漫開心，那並不影響妳與妳男友的戀情。在愛情與婚姻中，要定睛在自己的戀情與婚姻，而不是期望與妳的朋友有類似的情人節。

生活中並不是凡事都需要按照我們的想法，才叫做「最好的生活」。真正生活的美好，是要在生活當中讓所有的平和與美好延續。如果因為妳的伴侶沒有安排情日節，就造成兩個人的吵架，那實在是得不償失。

生活是一體的兩面，有正就有反，有失就有得，這樣的道理用在愛情與婚姻的相處亦是。在愛情中與婚姻中，就算結果不盡人意，但是只要妳在生活中能夠體會到不盡人意當中的美好，那就是一種得到。～祝福讀者2021年農曆新年連假快樂！

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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