作家H：在感情的世界裡，千萬不要「曾參殺人」，要眼見為憑！！

▲當妳和一個男人交往的時候，記得，看他做的，不要聽他說的。（圖／shutterstock）



H您好，我跟男友交往快一年，我們是大學同學所以每天都相處在一起。

最近才發現男友和別人說想分手，原因是有點膩且交往久了發現我不是他的菜，他覺得他值得更好的，甚至說當初太快在一起（男友剛分手沒多久我們的確蠻快就熱絡進而交往），反而把我當成替代品的感覺，他想離開又離不開，捨不得我，可是另一方面他又像在騎驢找馬。

我們之後有經歷過大吵到快分手（別的原因），男友總是想緩和的那一方所以都沒把分手說出口。

我看到這些對話我是很心酸的，我不想放棄這段，他對我的行為我還是感到很有愛的，可是又想到他說過這些話，真的好矛盾，我還是很愛他也很珍惜，但總是讓我懊惱我該不該放手。

H這樣說

雖然這是一段很樸實無華的來信，探討的主題其實也不算新鮮，但在我看來，卻似乎有一個很大的重點，可以衍生出和大家討論。

那就是，當妳和一個男人交往的時候，記得，看他做的，不要聽他說的。

以往我們在講這句話的時候，通常是要勸誡女性，不要聽男人的甜言蜜語，因為很多男性習慣安撫女性，甚至慣性地欺騙女性，然而卻什麼事情都沒有做到。有時候或許不是出自於本意，或許他真的因為工作，因為其他自己的興趣，而耽擱了曾經說過的承諾。但不管如何，這都是他潛意識裡面，沒有把妳放在第一位的證明，或許他自己都應該看他自己做了什麼，而不要以為自己說了什麼？！

然而在這封信裡面，我想反過來解釋這句話。

有時候男人在不同的場合，面對不同的對象時，他們講出來的話，不見得會動聽也不見得是真實的。這裡面包括像是有哥兒們在場的時候，他們有可能會慣性地貶低自己的另一半，像是「賤內」這種自謙詞一樣，也喜歡在別人面前，表現自己不是那麼在意另一半，希望讓朋友們有一種，自己在這段感情裡面的位置比較高，而不希望讓身旁的人覺得自己在這段愛情內是卑微角色的說詞。

還有些時候，男人在自己「可能」有好感的女性面前，表示出自己對目前的女朋友，並不是真的那麼在意，那是為了保持一種身價，一種貴族感。

當然女性可以把男人講出這種話，認定成一種背叛，但有些男人真的是習慣讓自己處於受女人歡迎的情境當中，但另外一面，真實狀態下妳卻又會發現，他不見得會對那些「可能」有發展的女人展開行動，反倒是在妳面前，卑躬屈膝，對妳好得不得了。所以呢，追根究底，他只是要些面子罷了。

因此同理可證，就算從這個方面來看，妳依舊是要相信自己眼睛所看到，男人做了什麼事情，而不是去聽他們說了什麼。因為言行不一，其實出現在人際社會中很多不同的狀況裡，那裡面的微妙細節或是心理變化，妳無從得知，也無從證實，因此，千萬不要「曾參殺人」，勿信謠言，或是一些打腫臉充胖子的話語，只要相信妳看得到的部分即可。

和大家分享了！

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