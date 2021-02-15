渣上加渣！如何離開外遇的偷情男？

欣西亞妳好：看了妳對男人分析說可以性愛分離，我有問題想請教。我遇到一個男人，他目前還有婚姻狀態，只是跟老婆分居。我跟這男人在一起時，曾發現他身上有其他女人留下的草莓印，我知道自己不是他的唯一，請問我該如何讓心走出來，不再糾結這男人？

我要開宗明義告訴各位女人：天底下任何男人妳都可以碰，唯有已婚男千萬別沾，因為要付出的代價實在太大了！光是被原配發現並且以「侵害配偶權」要求大筆賠償金額之外，更何況偷腥的人夫也不見得真的會離婚，跟妳正大光明在一起，小三很可能獨自面對「人財兩失」的苦果，全盤皆輸。俗話說：一種米餵百樣人。會外遇的男人百百種，但他們都有下列共通點：

一、都會說謊。不惜利用謊言，好讓自己大享齊人之福。

二、會跟女人承諾一些他根本不打算做的事。好比在外面對小三說他正在跟老婆談離婚，回家對老婆說他正在設法離開小三。

三、會口口聲聲跟老婆和小三說他最愛妳，其實他最愛的只有自己。因為自私，所以希望女人都要配合他，沒有他配合女人的道理。

所以跟苦主偷腥的人夫會說：已經跟老婆分居。暗示妳他跟老婆處得不好感情已生變，但就算真的不住在一起，兩人也相敬如「冰」，跟真正簽字離婚根本兩碼子事。現在談戀愛已經無法跟之後的發展畫上等號，感情穩定不等於就會結婚，感情不好不代表就會離婚。就我所知，絕大多數的腥夫都會在第三者面前數落自己老婆的缺點，要嘛就抱怨她不懂他，而小三是全天下最了解自己的人，要嘛就碎嘴她在床上冷冰冰，只有小三風情萬種最能讓自己勃起再射出滿天星。但醒醒吧！男人一定得這麼說的，他不這麼說，如何叫妳背起姦夫淫婦的罵名，心甘情願漱他的懶趴？心悅誠服一起啪啪啪？雖然買春一樣有相同的撒比斯，但有免錢的人肉飛機杯送上門，他不用白不用，難道不是嗎？

更何況，親愛的苦主，妳都知道不是他唯一的女人，他除了家裡的老婆，外頭還有很多野味，今天人家會在他身上種草莓，就是要宣示他是我的東西，跟狗對著電線桿撒尿劃地盤有異曲同工之妙，妳是可以跟對方較勁乾脆用咬的留下齒痕拚回去，但搶的不過就是一根電線桿，屬於國有公共財，怎樣都不會變成私有，妳這又是何苦來哉？

讓一顆心走出來的方式，無非是好好愛自己，孟子說：人必自侮然後人侮之，自己先不爭氣，別人才會來侮辱你，自己先踐踏自己，就別怪男人來糟蹋你。這年頭出軌很容易，小三卻不好當，會有糾結有道德良心譴責有罪惡感有無數個不踏實的夜晚，要離開外遇的男人，首要是找回迷失已久的自尊，愛情其實沒那麼偉大，掩人耳目的關係不是真愛，充其量只是偷雞摸狗的激情，當激情退去，如同每次射完洗洗睡的性愛關係，一剎那很美好，最終剩下煙花散盡。一直讓爛男人當作驢騎，女人終究無法找到屬於自己的好馬良駒。

網路藝人欣西亞和shane

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