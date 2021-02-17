年後轉職潮正式報到！2021你該不該跳槽呢？

年假過完，緊接而來的便是一年之中最龐大的跳槽期，根據人力銀行調查，有高達九成的上班族想要在年後換工作，這不僅代表會有很多的職缺釋出，更同時會出現許多的競爭者，顯示大家已經摩拳擦掌，企盼為自己謀取更好的職涯規劃。

然而只是一味跟風跳槽，可能會誤踩地雷，甚至沒有做良好的規劃，反而賠了夫人又折兵。所以不妨針對以下三點做自我評估，看看自己是不是真的到了該離職的時候了呢？

1、 缺乏升遷管道，薪資停滯不前，看不見未來性

2、 與主管理念不合，或與同事相處不睦，工作內容不快樂

3、 認為現在的工作是浪費生命，每天等下班，毫無自我價值

如果以上這幾點多少說中你的心，或許轉換個工作環境，也就可以順理成章列入計畫之一了。

另外也由於去年疫情影響，許多產業面臨重創與改型，但相反的，也有許多行業逆勢成長，也代表了這是近幾年的趨勢，倘若想要換工作，可以針對自己的專長，參考以下幾個產業：

1. 電商

因為疫情不鼓勵外出，消費者大多轉向至電商平台購物，因此電商從行銷端、採購、客服乃至出貨、物流等相關職務，都是整個產業不可或缺的人力。

2. 業務開發

也是因為疫情影響，許多公司面臨財源問題，因此也大大需要業務相關人才，若有相關經驗的人或許可以一展長才。

3. 數位行銷與數據分析

現今網路當道，社群平台或者線上媒體、串流影音等等都是最熱門的關鍵字，因此在社群經營、企劃、投放廣告等等，都是各家企業亟需的工作夥伴。

無論是憤而離職，或者單純想要轉換跑道，年後都是一個契機，只要先審慎評估目前的工作型態，以及培養自身專業技能與人脈，就不用擔心找不到一份能發揮所長的工作！