為什麼老公會外遇？從《婚詞離曲》探討婚姻隱藏的問題

▲婚姻就是無限的埋怨、無限的小事累積而成的，生活中重複的小事不斷地被放大就會影響了感情。（圖／截自《婚詞離曲》預告）

最近在看韓劇收視率很高的狗血劇《婚詞離曲》，感覺就像朋友周遭發生的故事，內容主要在敘述三名分別為30多歲、40多歲、50多歲的女人，有長相出眾的，有擅於做家事煮飯的完美老婆，有甜美體貼的妻子，他們都在同一家廣播電視台工作，在看似完美幸福的婚姻生活背後，其實隱藏著很多隱憂，三名老公實際上都外遇，導致本來穩定的生活出現變化，婚姻也產生了很大的問題，看似和樂的家庭其實早就出現裂痕。

在看這部劇時，我其實是在看夫妻相處的對話和互動，找出他們的問題所在，30多歲貌美的電台主持人，脾氣很強硬，個性很強勢，遇上了個性軟弱的丈夫，兩個人的不平衡其實早就出現了問題，婚姻不可能有一方一直無限度的配合對方，他們兩個的問題出在於無法溝通，一方太過強勢造成另一方很多話都不敢說，久而久之只要出現另外一個比較溫柔的女人，就很容易趁虛而入。

40多歲的主角是電台製作人，從她的對話中發現其實她是在發現丈夫是院長的兒子之後主動接近的，她完全沒有把真實的自己呈現在婚姻中，而丈夫也是，兩個人的婚姻看似甜蜜完美，但就像假的一樣，太過於討好和刻意，這樣的問題出在於不夠真實，婚姻生活需要真實，就像你回到家需要卸妝一樣，即使你在外面化妝再美再漂亮，總需要有地方讓你可以感受到輕鬆、自在、素顏的地方，兩個人在一起要長久，需要自在的關係。

50多歲的電台節目作家，是個完美的老婆，犧牲奉獻家庭，無怨無悔的付出，看到劇情都會忍不住想要罵對方的老公是畜生，但是為什麼這樣的女人容易被外遇？因為男人需要的不是照顧他的媽媽，而是一個老婆，你可以發現很多男人，他遇到這樣的女人總是很無情，一開始或許會享受被照顧，但是照顧久了，他想要的卻不是這樣的女人。

問題出在，你給的不見得是他想要的，女人只想著照料三餐，把家事打理好，這樣的愛不見得是對方想要的愛，兩個人悶著不把話說出來，當老公想要帶你出去，想要培養感情的時候，看到老婆一直說太貴，回家就好，一直掃興的話，久了真的無法培養感情。

婚姻就是無限的埋怨、無限的小事累積而成的，生活中重複的小事不斷地被放大就會影響了感情。

幸福的婚姻，需要的是雙方共同經營；若是只有一方付出和犧牲，這段婚姻將難以維持下去。

所以即使我認為情人節的花很貴，我還是欣喜地收下奶爸每年固定會買花給我的傳統，而我則是每天學會感謝他的付出，婚姻需要經營和感受，讓對方知道你愛他很重要，不要把每一件事當成理所當然更重要！

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