你是「撫育型戀人」嗎？5大跡象判斷，別再幫別人養男友！

▲你可能在不知不覺中成為了「撫育型戀人」，以下幾項特點，有助於你判斷自己是否淪陷，若想發展長久穩定的關係，就要趕緊改善這些行為！（圖／Shutterstock）

你或許曾有過一種感覺，每次分手後，當你還在療傷時，你的前任卻立刻找到了自己的真愛，甚至突然閃婚、生小孩、成家立業，留你在原地不知所措，若這樣的情形一再上演，就必須檢討自己是否已經成為「撫育型戀人」了！

什麼是「撫育型戀人」？

「撫育型戀人」是來自歐美的戀愛新名詞，英文原文是”Foster Boyfriend/Girlfriend”，其中”Foster”有養育、培育、寄養的意思，常被用來撫育小動物的行為，且通常是路邊撿到的小貓、小狗，你將牠帶回家照顧一陣子，直至找到新的飼主，然後你便功成身退。

從以上的情況來看，就可以大概知道什麼是「撫育型戀人」，簡單來說，是指對方沒有想跟你發展長久穩定的關係，你只不過是他生命中的一段旅程，最終都會成為過客，即使你們相戀，對方卻只是想找個暫時的避風港，等到傷口癒合、自我昇華之後，就把你一腳踢開，去找尋他的真命天女了。

撫育型戀人聽起來很「綠」，但實際上對方未必會腳踏兩條船，不過是偏向無縫接軌罷了，也有人將”Foster Boyfriend/Girlfriend”形容為「植樹大師」，因為「前人種樹，後人乘涼」，你付出的努力及心血，最終卻是其他人受惠，這種滋味著實難受。

你是「撫育型戀人」嗎？

或許你從沒有自覺，但你可能在不知不覺中成為了「撫育型戀人」，以下幾項特點，有助於你判斷自己是否淪陷，若想發展長久穩定的關係，就要趕緊改善這些行為！

撫育徵兆1：你將所有心力耗費在工作上

容易成為撫育型戀人的人，多半是太過專注於自己的事業上，以致於沒有時間陪對方，親密關係變得疏遠，不可否認工作是人生重要的一環，但若你想要穩定的戀情，就必須做到兩者兼顧，否則就會像《穿著PRADA的惡魔》中奈吉說的：「當你的私生活全毀時，代表你要升官了」。

撫育徵兆2：你幾乎沒空回覆對方的訊息

這和上一點息息相關，當你忙於應付工作而感到心力交瘁，自然沒有那個閒功夫去關心另一半，久而久之，兩人之間的聯繫就會變得少之又少，甚至兩、三天才回訊息，你以為他始終會做你的後盾支持著你，實際上他可能正利用這些空閒和其他人約會。

撫育徵兆3：你對感情中的浪漫成分無感

感情包含許多元素，除了激情與親密關係外，當然也有浪漫的成分，但你似乎不是那麼羅曼蒂克的人，相處時不曾給過對方驚喜，也不在乎今天是交往第幾天，或是什麼情人節，甚至不在社群網站公開戀情，你太過於理性，導致另一半無法得到理想的愛情，自然不會想久留。

撫育徵兆4：你相當重視自己獨處的時間

無論是否單身，人或多或少都需要有自己的空間，就算有了對象，也不代表要成天膩在一起，給彼此一點獨處的時間，感情會更長久，這道理看似天經地義，但你要如何確定自己拿捏好「分寸」？你重視的獨處，卻可能讓另一半認為你不在乎他，若缺乏溝通，兩人最終只會形同陌路。

撫育徵兆5：你從來不曾提出長期的計劃

若你們已經不再青澀，談戀愛勢必要思考到將來的事，畢竟沒有多少青春歲月能揮霍，進入穩定關係後，雙方對於未來是否有共識，會成為支持你們持續下去的動力，而你總是不曾提出長期計畫，僅著眼於當下，不去考慮結婚、買房、生小孩的事，對方自然會沒有安全感，覺得不該再繼續耗下去。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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