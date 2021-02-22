當感情趨於穩定，你還願意經營你們的感情嗎？

不論你們是正在熱戀還是已經步入婚姻，想要維繫彼此間的感情，都需要持續花費時間來仔細呵護、培養兩人的親密關係。長時間的愛情長跑下來，感情也逐漸趨於穩定後，你還願意繼續花時間經營嗎？

俗話說「婚姻是愛情的墳墓」，好像當感情走到這一階段後，原先的甜蜜美好就會變成一場美夢，在你大夢初醒後一去不復返。所以愛是會消失的，對嗎？如果要這樣一言以蔽之，實在是有點太過武斷。

愛情就跟所有的人際關係一樣，需要透過互動、交流，讓雙方能夠繼續感受到對方的存在。當你長時間的把自己「置身事外」，原本屬於你的位置就會逐漸佈滿灰塵，逐漸形成一個愛情的空洞。

「穩定」給人一種安全感，就像是一座避風港，給予我們無盡的溫暖與可靠的支持；然而在日復一日的相處模式不斷重複，也就意味著新鮮感會被逐漸消磨掉。昔日熱戀的愛侶變成了「老夫老妻」，往日的浪漫與激情漸漸消退，甚至不再會有心動的時刻，也隨之讓你們的愛情變成一種習慣。

大多數的人以為感情走到結婚就已經「告一段落」，以為一切就會這樣繼續順順利利的走下去。但在實際上，沒有任何關係會是一成不變的；想要維繫愛情的溫度，需要花費心力、時間、熱情投入其中，就像是經營你的人生志業一樣，將自己完全的奉獻其中。聽起來好像有那麼點浮誇？但也許這就是你們關係回溫的那塊拼圖。

當你轉換心境，重新看待這段已經「穩固」的關係時，你會更願意花費時間去和另一半溝通；花費心思去準備已經被你忽略多年的情人節、紀念日。這些看似細微的改變，都是讓你們感情維持良好互動的關鍵。即便你們目前的關係看起來並沒有任何狀況，也都可以透過這樣的方式讓雙方感情更加升溫，找回當初熱戀時的憧憬。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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