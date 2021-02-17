「約炮」不是罪惡，給約炮姊妹們的三個關鍵提醒

這兩週風靡全台灣的社交群聊App Clubhouse，夾帶著社交人脈、聲音陪伴、知識傳遞、惡搞娛樂、名人效應等強大魅力，吸引了許多人蜂擁而至，每天掛線在上面學習、尬聊、增加同溫層的厚度、擴展異領域的跨界人脈。我自己一邊玩耍一邊做社會觀察，除了關注某些限定時間的主題討論房之外，也有一些開設長時間的房間令我好奇而前往聆聽，其中一個房間是在聊大家的約炮經驗。

身為長期推行女性情慾自主的兩性作家，我默默潛入人群中聽聽大家的經驗。因為過去我總覺得「約炮」對大多數人來說都還屬於不能說的秘密，但我也很意外地發現在房間裡有比我想像中還多的女性參與討論，共通點則是很多人的大頭貼都放上養眼火辣性感的照片，不知道是不是在交友軟體上都習慣這樣吸睛。男人有生理需求，女人也有。「約炮」並不是罪惡，但我在那些真實故事中也感受到許多危機。

例如有人說在和陌生男性約會的時候，可能是飲料有問題而讓她在無法反抗的情況下發生性關係，不幸中的大幸是她沒有得病或懷孕。約炮雖然刺激，當然也有風險和意外，這些都是在付諸行動之前必須思考的。尤其在生理構造上，女性天生比較吃虧，但在心理層面上，我認為女性和男性一樣擁有「約炮」的自由，不應被傳統禮教對女性的社會框架所限制。

我樂見越來越多人能夠面對自己的慾望，可以開放自由地分享自身經驗，因為當一個話題能夠被放在檯面上討論，表示有更多人願意檢視自己的想法或回顧自己的經驗，也有更多人有機會藉由他人經驗來深度思考自身的問題。「約炮」並非罪惡或禁忌，男人可以性愛分離，女人也沒有不可以。但在過程中，我依然想給姊妹們三個關鍵提醒。

1. 請勿一開始就抱持「炮友轉正」的期望。

「因性而愛」的案例通常只會出現在偶像劇或電影裡，大部分的一夜情或多夜情只會停留在「激情」，而無法昇華為真正的愛情。約炮就單純約炮，如果妳將肉體視為取得愛情的門票，那妳只會吸引到為了妳肉體而來的異性或是用愛騙炮的渣男。錯誤的設定不會得到妳想要的結果，越是想要談個純粹的愛情，越是不該運用太多心機和手段。

2. 玩得起要放得下，更不要貶低自己價值。

約炮就像是生活裡的小娛樂，當妳決定要去做的時候，就不要把這件事變得太過沉重。例如玩著玩著暈船了，突然對「射後不理」不爽了，甚至還告對方性侵。我看過太多社會案例，有時候還真想給這些無辜被告的男性一個安慰的拍拍。除外，也千萬不要在約炮後貶低自我價值，覺得自己有約過炮就不是好女人等種種的莫名其妙，如果約炮這件事讓妳的內在有任何矛盾衝突，那就連開始都不要開始！

3. 認知到可能風險，要歡愉也要安全第一。

女性在約炮上的風險，主要是人身以及性愛的安全。特別是以「做愛」為前提的約炮，容易讓男性誤以爲妳是肉慾的、隨便的，為所欲為都可以。然而性愛上也有個人習慣和喜好的差異，男性因有體型和體力上的優勢，即使妳拒絕了不喜歡的性行為也可能意外被侵犯。例如性愉虐、走後庭、無套中出等，不願意做的事一定要堅定拒絕。

最重要的是要想清楚自己要的到底是什麼，才有可能約炮愉快。

到這裡找艾姬……

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