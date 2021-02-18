「你女朋友是不是誤會了？」一秒讓理智斷線的綠茶語錄

有沒有遇過這種情況？翻看男友手機發現不尋常的對話紀錄、第六感告訴妳不對，內心的天使卻用力拉扯著理智叫妳不要想太多。或是某些圍繞在男友身旁的女性朋友，老是在那稱兄道弟、肢體動作卻毫無界線，管你怎麼想，反正避嫌兩個字與她們的世界無關。

人在江湖走，最怕那種滿城綻放的「小綠茶」，她們總是笑臉迎人、（表面上）言談情商滿分，讓妳找不到明確發飆的理由，卻著著實實窩了一肚子火，搞得好像他們明明只是朋友，疑神疑鬼是因為妳的眼睛髒。

這篇要來盤點最常見的綠茶經典語錄，建議妳手邊放杯青草茶降降火氣，種種輾壓三觀的行徑，真的會讓你懷疑人生啊….

「你有女朋友之後，會不會就不理我了？」

很明確的表明立場，你單身與否我都不會避嫌，因為我們是好！朋！友！其實不只是女生會有聖母情懷，男生也很願意救贖孤單小白兔的。

這種就算暫時是朋友關係，小綠茶也有99.9％的機率對男生有好感，無法接受關係的成長並給予尊重，不想放手只能裝可憐，打一場持久戰、反正能作妖多久就作多久。

「我幫你買早餐，她應該不會介意吧？」

買早餐三個字可以任意替換，好像加上後面那句話就能劃清界線，姊想做什麼做什麼、想太多就是你女朋友的錯，這世界別想用道德綁架我。

小綠茶最讓人氣得牙癢癢的理由就是讓妳找不到失格的證據、出手又急又快，劍尖上不留血痕。因為他們所說的話、所做的事看在直男的眼裡，明明就很善解人意。

「你女朋友是不是誤會了，要不要我和她解釋一下？」

小綠茶不只笑容甜美，心也很柔軟。

遇到有紛爭的情況一定先道歉，然後趕緊刷一波「都是我不好」可憐兮兮的低姿態，讓人搞不清楚是想解釋還是想惹事。

因為一個氣急攻心、咄咄逼人的正宮，跟心胸寬大、軟糯無比的小綠茶相比，誰都想待在空氣清新的地方喘口氣，這是人性。她們特別懂心理戰術，這種以退為進的行徑，有時真的會蒙蔽男人雙眼。

「我要是你的女朋友，才不會這麼任性！」

這句話聽一次沒有殺傷力，如果聽了無數次，很難不走心。

如果男生真的把「女朋友鬧任性＝不夠好」這兩件事情劃上等號，某個吵架、需要冷靜的夜晚，智商不在線的狀態就可能會動搖。忘記了湯裡要放鹽、愛情裡要放責任，遇到問題要解決，而不是換個女朋友更簡單。

「都不知道好好照顧自己，你女朋友也不關心你嗎」

這句話的潛台詞就是「我可以做得比你女朋友更好。」

就像三十而已裡面的許幻山跟林有有，從熱戀的角度以為一起吃頓晚餐的小確幸就能擁有全世界，卻不知道對方老婆為了改善脂肪肝而苦心規劃的斷食晚餐，才是真正善待男人、白頭偕老的溫柔。

「我什麼都不懂，你可以來幫我換燈泡嗎？」

小綠茶最懂的事情–男人渴望被需要的感覺。

換燈泡、修電腦、煮宵夜，只要我不會的，你就是我的英雄。一次兩次沒關係，久了就是好朋友，以上所有的台詞對話順一遍，你就能變現男友。

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