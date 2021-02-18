▲你已經是完整的成年人，難道在愛與不愛的背後，還得自欺欺人而刻意選擇看不清對方真實面貌？（圖／蔡侑霖提供）

蔡侑霖專欄／你已經把日子過得很好又踏實！努力後，不見得要兩個人一起來證明人生就此功德圓滿

每一段刻苦銘心愛情的養成，都需要一個美好開始的序幕，甚至經歷彼此兩人的溝通與相處，才知道對方是不是所謂的「對的人」，出現在對的時間、位子，甚至在此時「你正準備好接受愛情」的時刻。

小華是我出社會工作認識的廠商朋友，家世背景也稱得上小康之上，擁有朝九晚五的會計師工作，也剛好與男友交往半年時間，在一次聚會上她撥空與我見面閒聊，旁人都說著：「小華，你也太可憐了吧！」聽到，我一時間搞不清楚發生什麼事。

「她的男友是一個渣男，劈腿再復合好幾次，還沒工作一直向小華拿錢花。」

「她的男友沒工作，希望小華幫忙付全部房租，一方面也可以減少開銷。」

說完，我坐下的時候，其實已經猜到小華的表情及整體事件的大致情況。據我所知，小華一個月薪資大概落在五萬出頭，除了基本生活開銷，現在連男友都要一起養，這樣的開銷之下，老本應該也花得差不多；細想思考，以小華這樣的名校留學高材生，現實生活及感情的拿捏平衡，怎會失算呢？後來，小華說到幾個重點，讓我明白背後的魔鬼，原來是：

「因為他需要我，我不能放棄他啊！」、「我男友說我是他這輩子遇到最好的女友，我偶爾晚下班，他會接我下班外，也在房門口點上浪漫的蠟燭及香薰，浪漫的男友哪裡找？」、「就算我男友會偷吃，應該也是我經常加班出差沒陪他，我能體諒他的過錯」…於是，在這些令人啞口無言的答案之下，她的男友不僅僅抓到小華的缺失外，甚至運用情感上的「補償作用」來讓小華甘願示弱，進而達到自己的目的。

但你說小華自己有沒有錯？有，當然有，她只能用「無限付出」的手法，讓別人知道她的好與存在感；同時，藉由訴說故事的方式去呈現自己的偉大、超級會付出，但自己卻沒想到旁人聽入耳裡恰是苦情媳婦在怨懟人生、抱怨丈夫無能的劇情。

我這位高學歷留學的好友，大多數朋友都覺得接下來的人生應該是一帆風順、平步青雲，最後嫁給一個好丈夫，但，幽默地是，放在小華身上根本就是兩部不同的愛情故事，怎會有這麼大的天壤之別呢？

▍錢，或許可以圓滿擺脫問題，但卻無法買到真正的自我認同

出社會工作到現在，還有部分人找不到自己價值、認同在哪裡，這樣的人也算辛苦及可憐，但某方面說來也是很可惡。原來「自己其實都知道，自己的問題在哪裡，還不去改進。」別人都可以清楚看到問題，唯獨他自己倘若鬼遮眼般看不清問題。愛情，或許有時可以用金錢去安撫短暫的「卡關」，好比簡單的鮮花，一頓美好燭光晚餐，甚至一件漂亮的洋裝，好讓另一半消氣、不再追究過往，但長期下來，這可是養大貪狼的飼料。

在自己沒有自我標準的時候，你就失去自信，進而產生了嚴重自卑；面對一份感情相處時，你只好無止盡的投入金錢、無怨無悔的付出，來置換對方的一抹微笑、少之又少的回應。這樣的人把自己的自尊放上錯的人手上，都盼望有美好結果的發生，可是在事與願違的情況下，得到的都是對方的踐踏、無感、鄙棄，他們就會開始自我糾結去懷疑過程哪裡出了問題，做得不夠好；於是越做越多的情況之下，換來的失望及落寞就更大。

因為缺乏自我認同與自信，無論在感情兩人相處抑或其它生活細節，都很在意結果答案。如果錢可以擺平一切問題，這可是最快的方法；如果心裡受傷了，就找人說說、抱怨，從被別人認同之下找尋獲得平復的解藥。

▍自卑，讓愛情面臨死胡同，沒有出口的繞境

談愛情的時候，有些外表光鮮亮麗的人，回到家或者關進房間，就會立刻產生自卑及自我糾結生悶氣，延伸許多自我糾結及困頓。遇到兩人吵架的時候，通常會強烈自責問題點發生在自己的身上，但是就不知道如何進行處理、有效跟對方溝通說明；最終，選擇不面對自己情緒的感受，而是打馬虎眼去刻意遺忘這件事，閃躲迴避吵架的原因、現實面的癥結，全盤的做法就是不讓另一半對自己討厭，只好把自尊拱手給對方操盤指示，不讓愛人發現真實情感，認為這樣的做法是可以皆大歡喜。

事實的結果，沒想到像死火山般，有一天自己撐不住就會崩盤，對方也只是不顧你的立場，悄悄離去。當兩人感情出現問題的時候，其實也只是老問題周旋來回的過程，問題的出現，也是證明相處得要溝通及面對解決，打破彼此疙瘩的困境，迎向更有愛的昇華。

一輩子很長，相知相惜遇到的另一半，你努力認真付出的用心，有時或許會碰到不把它當作一回事的人；你的奮不顧身，有時也會被對方指責，被忽略你的細心。即便是最愛的人，這輩子認定就是他了，都不要過度且無止盡的付出、乞討，每個人都有自己不可抹滅的自尊，而自尊下的尊嚴是上天賜與最難得的禮物，不要為了一份愛情的表面完美，就可以任意無的放矢捐贈送出。

當我們再次求全，丟了自尊及拋棄自我，從來都不是對等的公平，單方面的付出，只是讓自己陷入「更委屈、更傷害」的境界。

你已經是完整的成年人，難道在愛與不愛的背後，還得自欺欺人而刻意選擇看不清對方真實面貌？

蔡侑霖新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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