作家H：在愛情迭替的過程裡，妳可以適度地使用OK繃，但是心裡請妳一定要非常清楚，這塊貼布的定位是啥？

OK繃。

這是我的女性朋友跟我之間的一個暗號。意思指的是，當女性朋友失戀之後，在還沒有找到真心喜歡並且可以交往的對象之前，但是又沒有辦法忍受單身的孤寂時，希望藉由一個暫時的男伴，度過空白的交接期，所交往的對象，就稱為OK繃！

OK繃當然不是女性朋友真心喜歡或是真心想要交往的人，但是卻可以陪伴她們度過，最難熬的那段時期。

曾經，我對於這樣的思想，感到非常不能接受。因為對我來說，不是真心地和另外一半交往，這不但對那個男性十分不公平，也同時對那個女性造成相當程度的風險。

因為沒有人會願意被當作一個過渡時期的替代品。一旦男性發現自己是被當作如此的角色之後，難保他會做出什麼失去理智的行為。

因此，不管是站在男生的立場，或是女性的立場，我都不鼓勵這樣的行為。

然而，人性卻是如此複雜並且難以歸類的生物。當我義正嚴詞的對我身邊的女性朋友，表達我這般的思考時，他們卻為了解決自己的難受，當著我的面撒謊說到：這個不是OK繃，這個是我認真想要交往的對象。

然而，諷刺的是，你明明知道這個女性朋友以往喜歡的對象是什麼類型，但是所謂愛情或是說到選擇對象這種事情，卻是如此主觀。當她開口說：我是真心喜歡他的時候，你無法否認，也無法辯論。因為所謂「愛情」，就是這麼難以辨認，就跟性騷擾一樣主觀。一旦她承認這是真愛，既使你心裡知道，那個男人就只是一塊OK繃的時候，你還是只能笑笑地認識對方，當作對方是女性朋友的「真」男友，瞎哈拉著。

當然，這種事情看多了，往往到最後就是破局。當女性朋友跟這OK繃分手的時候，她會笑笑地告訴我：啊，本來我就不喜歡他呀，你又不是看不出來！？我苦笑。我當然清楚，然而這種事情，也只能在好朋友之間互相傾吐，畢竟如果被對方知道的話，我覺得，聳動的社會新聞，不會因此發生才奇怪。

只不過，雖然我心裡的道德感告訴我，不要認同這樣的行為，但是我卻也必須說，我曾經看過這樣相反的案例。那就是，原本的OK繃，最後卻變成了一輩子的羈絆，變成一道真正安全的防護罩。

因此我只能說，任何愛情產生的源頭，都是難以捉摸的。即便一開始妳只是把對方當作一塊暫時止血的繃帶，妳心裡清楚，這個人根本不是妳的菜。然而當時間久了，當妳習慣這塊OK繃之後，他有可能不是妳隨時可以撕掉的貼紙，反而黏在妳的身上，成為了一輩子的護墊，成為妳安心的依靠時，妳才發現，原來當初妳以為的理想型，當初妳以為暫時的OK繃，有可能根本都只是妳自己的假想，一切的真實與未來，其實都會在妳不經意之時瞬間轉變，一個妳原本以為不是妳未來裡的人，卻從未來，走進了妳的現在。

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