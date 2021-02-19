▲張愛玲是這樣形容愛情的：「經得起風雨，卻經不起平凡。」（圖／Shutterstock）

如果沒有一起衰過，怎麼知道適不適合牽手

張愛玲是這樣形容愛情的：「經得起風雨，卻經不起平凡。」

這句話，很多年前便聽說了；長大一點，懵懂地同意；如今覺得，一詞「平凡」實則道盡人生千辛萬苦。

風雨無非是一翻兩瞪眼的。要嘛果決大難臨頭各自飛；要嘛為了道義或者某種偉大神聖的情操留下來，犧牲奉獻的心情總讓人自我感覺良好，情感根基夠深的，往往能恩恩愛愛挺下來。

若「平凡」只是柴米油鹽醬醋茶，那便有點無聊。人一無聊就有二心，情感上的拉鋸從這開始。

可是一般人的平凡通常不是這樣風平浪靜的，總有一些時運不濟、狗屁倒灶的倒楣事。不至於將人逼上絕路，但起碼讓人想放聲大吼，問問自己到底做錯什麼。

今年過年，按照慣例先生開車我們一起回南部，開工前再開夜車回台北。就這麼剛好，正要下離家最近的交流道，車子突然「碰」一聲，先生嚷了句「糟糕」，車子滑下交流道，熄火，再也發不動。

「大概變速箱壞了。」先生看我，「運氣很好呢，剛好下交流道。」

我想像若早五秒壞在高速公路上，難保後方來車不追撞上來。忍不住一陣頭皮發麻。

當時凌晨四點，台北夜冷，我們雙手抱胸在車外轉來轉去。車子裡還有一堆女兒賊從家裡搬回的海鮮急需冷凍，我很著急，頻頻問，叫得到拖車嗎？怎麼辦？修車會不會很貴？

他還是很平靜，歪著頭想一想，説，我們先把東西搬回家。

他搬起那箱海鮮，我拖著行李箱，準備先走回家。過馬路時他還不忘回頭提醒，快點喔，有車。

我忍不住心裡想，哪來EQ這麼高的人哪？要是我應該先發一頓脾氣、或者哭喪著臉哀號一陣再說。

寒風撲在臉上，我跟在他身後，想起這幾年來，先生真不算是個運氣好的人。但很少見他遷怒，再兵荒馬亂，也還會記掛著我。

東西搬回家後，他要我先睡，自己騎車去等待24小時道路救援。他回來躺下時，我正睡得迷迷糊糊。

是那一刻稍微領略，這是一種錢或房子或股票不能取代的安全感：雖然日子總不是那麼幸運，但這個人非常努力，不讓這些偶然的意外影響你太多。

這種稱不上大風大浪的日常瑣事，像不小心跑進鞋底的小碎石，最最容易考驗人的修養與耐性，也最最容易看出他的態度會給身邊的人帶來什麼影響。

畢竟人從不知道什麼時候會被命運絆一跤，有幸一起遇過些狗屁倒灶的小事，才能知道身邊這個人，究竟能不能一直並肩走下去。

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