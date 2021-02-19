對方總不明白，體諒別人，是一種非常耗血的能力

我有個朋友，今年決定全部在大弟家圍爐過年。

她已婚，有兩個孩子，大弟也已婚，有一個四個多月的嬰兒，還有一個尚在讀書的小弟，加上雙親夯不鋃鐺十個人要擠在三十坪不到的公寓，其實非常緊迫，雖說打個地舖也不是睡不下，更何況不過是一個晚上，但她想來想去，還是決定在附近訂了商旅，晚上吃完團圓飯後，在商旅過夜。

她母親對此頗不諒解，一開始是念她「浪費」、「不會省錢」，再來則是懷疑她和弟媳兩個人感情不好，到最後則是罵她無情，否則為什麼在這個應該團聚圍爐的時刻，偏偏為了一時的舒適而不願全程參與。

可其實她很冤枉。

因為她不是無情，相反的，她是有情、而且非常願意付出力氣去維護感情，才想避免任何會破壞感情的事。

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小時候，我們總是認為，真正愛妳的人，就能包容你的一切。

我的意思不是說故意闖禍讓對方收拾，而是說，真正愛你的人，一定能夠體諒你所有的不得已，因為有感情的兩個人，本來就該互相了解、互相照顧，更何況，如果彼此都客客氣氣、小心翼翼不想給對方添麻煩，這跟陌生人有什麼兩樣？

乍看之下很有道理，但仔細想想，如果真是這樣，當外人的待遇，豈非好過當內人？就像很多人會抱怨另一半對朋友很有耐心、只要朋友有事都會努力安慰和陪伴，但輪到自己時，就是叨念就是翻白眼，要不然就是講一些比刀子刮骨還要狠的話，還說這就是因為把你當自己人，才不加掩飾的實話實說。

可是阿，我們對外人的耐性，多半是因為，我們其實是在行有餘力時，才會去理會外人的死活。

就好比朋友失意打電話來抱怨，你耐心地安慰著他，半小時過去、一小時過去……當你累了、不耐煩了，你可以找個藉口掛電話，朋友也不至於白目到纏著你一整晚，如果用電動來比喻，體諒就像是一種技能，得要耗費MP才能使用，而我們總不可能二十四小時都跟朋友混在一起，缺MP時，我們可以回到自己的城堡補藍。

可是，家人和伴侶，偏偏就是和你一起住在城堡裡的人。

靠得太近，難免產生摩擦，光靠忍耐和體諒，遲早會把彼此的感情消磨殆盡。有個道理其實很簡單，就是在對方狀態不好時撞上去，對的也會變成錯的，就像小時候如果我們在媽媽煮飯時跑到旁邊胡鬧，就特別容易被罵一樣，而我朋友選擇自己住商旅，其實也是這個原因，即便大嫂很歡迎他們，但是操持十個人的吃喝拉撒難道不累嗎？更何況客人難免搞不清楚狀況，一下子這個來問毛巾要掛哪、一下子那個來問杯子在哪裡，脾氣再好的人也會煩會累，血條都見底了，哪裡還有體諒別人的能力。

珍貴的東西往往需要小心維護，就像是一件克什米爾毛衣，你希望他發揮價值、輕薄保暖，洗滌保存時就得小心翼翼。

有時想想，我們對真愛的看法其實是很怪異的。我們覺得真正的感情要禁得起考驗、要平凡樸實，真正的愛不必花言巧語、又不必刻意討好，說白了就是不用保養維護又要禁得起糟蹋。

世界上有沒有這樣的東西？有，埋在土裡上萬年還不腐敗的塑膠就是，摔不爛打不破，又輕又耐操好用。

但你會珍惜這樣的東西嗎？

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