▲走自己想走的路，吃自己喜歡的食物，胖一點點肉，我會喜歡這樣的自己。（圖／Shutterstock）

青春就像紙片人一樣，是回不去的美好，請好好保握肉身的自在

曾經我也是個害怕初老的妹仔

二十幾歲的我曾認真告訴自己，千萬不要像那些超過三十歲的歐巴桑一樣，身上穿的戴的皆是菜市場貨，完全不懂好好保養跟愛惜自己。於是每天努力的擦保養品跟逛美妝商店，只為了讓自己看起來光鮮亮麗，享受青春帶給我的活力。

那時候的我，期待男朋友能帶自己去吃高檔的豪華餐廳，去住豪華的五星酒店度假；假日就約三五好友在網紅店喝一個人NT599的英式下午茶，實在沒有想過有一天自己也會變成口中那個邋遢的歐巴桑，穿著路邊100台幣的花洋裝還沾沾自喜。

30歲後，每個人都可以成為脂肪發達的小腹婆

三十過後，我看著肚子的小腹告訴自己，女人就是要有點肉才美麗，經歷長途旅行回來後，桌上也只剩下一罐基本保養品，常常一個人吃著路邊攤覺得很美味，晚上若有瓶啤酒放陽台那裏吹個風，單身的日子倒也活得爽快。

想想過去，二十歲看三十歲好像看到毒蛇猛獸，沒想到真正踏入三十歲後，自己也變成過去唾棄形象的其中之一，覺得好笑，也不經搖頭，那時候的自己為什麼總把物質想得太重要，而現在卻想著怎麼輕鬆簡單過生活，那時候的自己為什麼把愛情看得天荒地老，小事情就讓心頭委屈到不行。

FB的動態回顧有時候是一面照妖鏡，沒想到多年前剛打工度假回來，我瘦得跟紙片人一樣，現在體重大概增加快十公斤，往身材富有的中年大媽邁進，你問我會不會想減肥，這大概是每年的新年願望，但面對眼前的食物，又不太想浪費，或許女人的矛盾體就是這樣來的。

青春就像紙片人一樣，是回不去的美好，請好好保握肉身的自在

或許走過，執著，跌到過，過去的不安跟恐慌反而幫自己找到不執著的那條路，或許恨過，傷心，痛苦過，過去的委屈跟埋怨反而幫自己找到甘願走的人生路。

相信不管二十歲、三十歲或是四十歲，每一個過去都來到現在的我，每一個唾棄也成就現在的自己，或許這就是成長的魅力，隨著年紀我們會越來越懂自己，學會愛上不完美，更想為自己有智慧的活，就算是胖，也要胖得理直氣壯。

胖又怎麼樣，人生你需要活得理直氣壯

長輩們總擔心我四十幾歲之後日子是不是還這樣生活，總是催促著我趕快去找人生的幸福，但不管幾歲，根本不需要看著未來的眼光過，重要是你怎麼看待現在的自己。

站在體重機上，很清楚現階段根本不想回去二十幾歲的體重，也不嚮往美魔女輕盈曼妙的身材，更不想要因為體重逼死自己什麼都不能吃，相信有跌倒的過去，才會學著爬上更高的山峰看自己，有長途的旅行，才明白人生的疆界不只眼前而已。

走自己想走的路，吃自己喜歡的食物，胖一點點肉，我會喜歡這樣的自己。

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