我的另外一半，是不是背著我在跟別人搞曖昧？

很多網友不管男生女生，都來信問過我：交往對象在半夜會有稱為「普通朋友」、「只是同事」的人傳訊息過來。如果質問交往對象，還會被說「你想太多！」、「你無理取鬧！」……請問彪公子，真的是我想太多嗎？

不管是跟我認識十幾年的好兄弟還是好姊妹，都不可能在大半夜傳訊息給我……更不用說是「普通朋友」了，那絕對會被我幹譙「現在幾點？你白目欠揍是不是？ 」抱歉我這人書讀的不多，講話就是這麼沒水準，當然你們可以修飾一下：「敢問現在幾點鐘？您是否眼白過多乏人問候令堂？」

當然除了對方真的是白目這一點，另一個原因就是對方在跟你交往對象搞曖昧啊！這用膝蓋想就知道的事還需要問嗎？所以你一點都沒有想太多，也沒有無理取鬧，因為要不是你的交往對象給對方機會，對方敢在半夜傳訊息過來聊騷嗎？

所以也有很多人問我，「他們這樣的行為，到底算不算是在搞曖昧？」

今天就來跟大家整理下，交往對象的哪些行為，疑似在跟對方搞曖昧？

●時常在奇怪的時間有訊息

如同文章開頭所寫，你的交往對象時常在晚上、半夜，都會收到對方莫名其妙的訊息。這些訊息通常會被說是跟工作有關的、跟客戶有關的、主管有急事等等。如果不幸被你發現內容根本與工作無關，那他可能又會說「只是朋友」，卻死活不願意給你看訊息內容。

●對方總對你的他表達超越界線的關心

以道德層面來說，我們必須要跟「有對象」的人保持距離，因為那是對彼此的一種尊重。但是有些人不知道是有心還是故意，總會對你的他有一些超越界線的關心，尤其是特別關心他的心情「你是不是心情不好？」「跟女友吵架了？」「你有心事可以跟我說」。然而最讓你感到奇怪的，就是你的他總會放任對方越界；甚至有可能，你的他也正在越界關心著對方。

●在你的他面前撒嬌

不知道為什麼，你的他總會有異性好友，會在他面前做出超過普通朋友的撒嬌。這種撒嬌雖不及男女朋友之間，但也足夠讓你感到不舒服。這樣的撒嬌釋放出的訊息，其實就是一種示好，也很容易會讓異性發展出其他想法。但是往往當你對你的他提出抗議時，他卻總會用各種理由來搪塞你「他就是這樣啊習慣就好」、「他對誰講話都是這樣啦」、「你想太多了吧」。

●總會跟你的他表達寂寞之意

雖然是打著普通朋友的旗幟，卻總會給你的他傳來一些讓人浮想聯翩的訊息。「一個人好無聊」、「你在幹嘛」、「我心情不好」、「我家沒人在」，這些訊息讓你怎麼看，都不像是一個異性普通朋友應該表達的內容。但你的他卻從來不覺得，應該要盡量避免對方傳來這樣的訊息，反而會以「照顧朋友」的名義去回應對方，比如打電話陪對方聊天，甚至是過去陪他！

以上就是他們可能正在搞曖昧的種種行為。建議你一定要嚴正提出抗議，不可睜一隻眼閉一隻眼。因為你的姑息，只會讓他們的曖昧變本加厲。

柳喪彪粉絲團