鄧惠文／將心比心，尊重且自足，才是夠格的熟年伴侶

後中年戀愛不再具有特定目的，自在相伴的價值大過於取悅和依賴。將心比心，尊重且自足，才是夠格的熟年伴侶。

逐步接近五十歲的我，最近參與節目錄影時，不乏網友點評「老好多」、「皺紋和白頭髮都跑出來了」。我心裡犯嘀咕：我又不是塑膠花難道不會老！

這年紀沒做醫美的到底有幾個能讓你滿意……自言自語發洩一番後，我也知道要擁抱正向的信念，居然有人這麼在意心理專家的外貌，我應該受寵若驚吧！但心裡還是漸生疑惑，接連看見幾位同齡女性把外貌變年輕，我認真的問起相識三十年的老友：「我該去做醫美嗎？」

認識這位老友是在三十年前，當時我有一張無處不痘痘的大臉，一雙再怎麼束仍被男生訕笑的小腿，一個穿什麼都尷尬的身軀。母親帶我去拍大頭照，總要對相館老闆說：「長得不好，麻煩修漂亮點。」好不容易得張不錯的照片，放在票夾中被同學瞥見，他好意讚美：「這是妳嗎？坦白說，我從來沒把妳跟漂亮兩個字連在一起過呢！」

那種時候，不知為什麼，這位老友竟以天鵝的規格對待明明是醜鴨的我。我至今仍不了解他看到了什麼，只能深深感念知遇之恩，讓我從懷疑到自信，換羽飛翔。現在，天鵝掉毛要怎麼辦，我可以說他人的批評不足參考，但如果連伯樂都說不堪，就是真的糟了。所以我才去問他。

他仔細的看著我的臉。我感到難過，眉間紋、魚尾紋、法令紋，都一覽無遺啊！我應該在三十五歲之後就不要跟他見面，留下永恆的美麗印象。

「我問妳啊！」他說，「妳現在的自信，還有多少比例是靠外在得來的？」

嗄？

「這太像心理治療師說的話了！這種話我自己說給自己聽就好了，何必來問你啊！」我抗議（其實是在抗議他沒有說「妳看起來很好」）。

他當然知道我抗議什麼，就笑了。然後輕鬆的說起自己：「我十年前開始發福，就放棄外表了，現在根本不會想到這部分啊！」

「女人喜歡中年男人不會是因為帥吧！」

「男人跟女人，還是如此不同嗎？」

沏著茶，暢聊中年女人日常的瑣瑣碎碎，中年男人事業的「最後一搏」。

談到精闢妙處，有會心，有喟嘆，隨著表情，皺紋和贅肉也活蹦起來，我彷彿聽到它們說著：笑啊！抖動啊！不要僵硬，不要填塞！

醫美的事，這麼被安頓了。

年齡愈大，友誼的資歷愈深。如果你懂得珍惜情誼，中年人理當比年輕人更有伴。

與心無緣，聽不見其他訊息的，才會緊緊依賴視覺感官，嫌棄外貌。不能如昔美麗的熟年，卻能陳釀趣味，靠的是長年求知、修為與心靈錘鍊，不像肉毒桿菌和玻尿酸，躺著等人打進皮下就可以。心靈修為只能靠自己，雖然辛苦，但錘鍊所得的，一旦獲得就屬於我們，經久也不失效。

年輕時的戀愛，受感官驅動甚多，不穩定不自足的心靈，充滿了對戀人的要求，諸如晨昏定省、浪漫禮物、行程報備。熟年之後的戀愛，這一套是行不通的。熟年伴侶不會像年輕戀人，為了博君一笑而奮不顧身，你撒潑發個脾氣，對方可能二話不說就從此消失了。不想為戀人的幼稚期待疲於奔命，就是想放鬆，不想一直注意電話，猜疑我也無妨，不爽請便。這種中年人很多。

後中年戀愛不再具有特定目的，自在相伴的價值大過於取悅和依賴。不一定要做什麼，不一定要結婚、不一定要生小孩、不一定要跟家人熟絡，甚至不一定有性。如果對此沒有覺知，就容易抱怨「現在的對象都不像以前遇到的那麼愛我」，接著歸咎自己凋萎的容顏，殊不知對方厭惡幼稚心態甚於衰老體態。不同年齡階段，對於「愛」與「伴」的期待是不同的。如果死守著年輕時的戀愛觀和角色觀，執意尋覓一個為你等門、為你奔走的戀人，只會愈來愈失望。將心比心，尊重且自足，才是夠格的熟年伴侶。

曾經相互支持、度過愛情冒險的老友們，現今都以更穩健的風格追尋著自己定義的幸福。有位五十歲的男士，決心放棄交往半年的女人，他對這位還在等待騎士的老公主大膽說出：「妳想教我的那些，體貼啦！能力啦！下輩子如果有時間，我會考慮補課。這輩子我已經受夠老師，學費也付得夠多了，我不想再伺候女人了。再會囉！」公主詫異得說不出話，羞憤倒是明明白白。

朋友聽了，都罵他過分，出言傷人，忘了年輕時嫻熟的分手禮儀─說聲「我配不上妳」就好了嘛！他嚴肅的說：「不，我沒有忘。說來慚愧，以前我才不在意分手的女人後來怎樣，能脫身就好。這次我卻有點擔心她。她是個好人，如果能從公主夢醒來，老後也許可以有個伴。所以忍不住想點醒她啊！」

聽到這裡，我仗恃數十載友誼的堅固，斗膽扮了鬼臉。他說：「有意見嗎？」

「有啊！你保證不打人？」

「不會，但不保證不臭臉。」

「那好，我說。你啊！嫌人家愛說教，自己連分手都忍不住要點醒人家，好為人師，莫此為甚，遇見這麼匹配的同類還不認得，該擔心誰老了沒伴？」

他瞪我，我也瞪他。三個月後，老騎士帶老公主一起來聚餐。他們鬥嘴，好歡樂。我的餐費被買了，好開心。只要性情有點可愛，終究不會被孤獨禁錮。享受有伴或享受友伴，打開心胸，你的熟年，可以更開闊！

本文出自《我想看妳變老的樣子》天下文化出版

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