▲在台灣，婚姻從來就不是兩個人的事，而是兩家人的事。（圖／Shutterstock）

想結婚的就去結婚，想單身就維持單身，反正到最後你們都會後悔

蕭伯納曾說過，想結婚的就去結婚，想單身就維持單身，反正到最後你們都會後悔。

有人解讀不管是單身還是結婚都是絕境，但我有另外一種想法，認為人生所有選擇都是其來有自，沒有永遠的幸福美滿，也沒有永遠的孤苦寂寞，與其去爭取哪一個選擇好，不如就隨著心去經歷當下。

為什麼80年代的我慢慢走向單身不婚

我常覺得自己活在一個很巧妙的世代，孩提時候經歷台灣錢淹腳目，國中時經歷股市大崩盤，大學時經歷了921大地震還有SARS疫情滿天飛，年輕時後抱著一堆言情小說入眠，長大之後卻一堆人沒談戀愛，到40歲身邊還一堆母胎單身。

婚姻對80世代來說是一種壓力，畢竟父執輩都是傳統思想的農村、眷村背景居多，誰不希望自己的孩子能風光出嫁，只是孩子卻不太想走父母期盼的道路，最明顯的是每年過年過節媳婦婆家就像打仗一樣。

在台灣，婚姻從來就不是兩個人的事，而是兩家人的事，就好似你的終生大事不是你的事，買房生孩子也不是你能決定，是全家人的事。

走向婚姻的人，到底是因家裡壓力還是自己想婚？

念大學時我有幾個死黨，畢業之後還常常玩在一起，過了幾年，就開始收到帖子轟炸，第一炮永遠都讓你意想不到，為什麼是那個大學看起來就很內向的那個她？25歲的我們都坐滿了一桌，從來沒想過這個年紀就要嫁人，然後她嫁了，過了一年孩子呱呱墜地，然後接著第二位、第三位紛紛在30歲左右踏入了禮堂，從人妻變人母，有的人成了全職主婦，有的人是職場媽媽，孩子也從一個變兩個，還有人莫名其妙生了四個。

許多人都在婚禮中祝福我早日找到如意郎君，我也幻想過哪天換我走上紅毯的另外一端，只不過另外一端可能是我完全不想碰觸的生活，難道我就要因為有個名分，就把自己的下半生賣給了認識不到幾年的陌生男人？

我問過他們，你們是自己想結婚，還是被家人逼婚？他們都說情況很複雜，就是剛好對方求婚了，或著不小心懷上孩子，另外也有對方媽媽一直催促，反正二十幾歲這年紀交往似乎就是為了結婚，而不是為了單身。

單身後、婚後的兩種人，都在彼此羨慕自由跟束縛

婚後，死黨的聚會會慢慢從一年多次到0次，彼此漸行漸遠，單身會找不到人說話，婚姻的人只想找人抱怨家庭的辛酸，每次想約見面，不是家裡有事，就是帶孩子不方便，或著職場忙不過來，或許有時候只是藉口，不想談起現在的生活。

婚姻生活中的幾年，最怕就是失去自我，看著單身的我，每個人搖搖頭，又點點頭，說「就你最好了！」只有我還窩在家裡當個大小姐，對爸媽茶來伸手，飯來張口，只是我也羨慕著大家有著忙碌充實的家庭生活。

工作成就跟幸福沒有得比較，單身跟婚姻也不能比較

大學畢業後，就業是一個選項，念研究所也是一個選項，進工業園區是一個選項，進百貨公司又是另外一個選項，不是每個人都必須經歷全部選項才算完成，就像單身跟婚姻兩種選項，不管是被迫還是自願，都會成就一段不同的人生歷程。

只有在歷程中讓自己學習跟成長，體驗快樂跟悲傷，努力提升自我心理素質，以及帶給自己自信與安全感，那不管你選擇單身還是婚姻，都會是一條很棒的人生道路。

我說，不管單身還是婚姻，最終有一天，你要放自己自由，才能活得自在。

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