致焦逃配的伴侶：練習獨處是一輩子的課題

你是那種無法獨處的人嗎？我常常覺得無法獨處的人，其實是恐懼孤單。

可能的情況是：

1. 童年曾經有被遺棄的經驗

2. 過往曾經有不被重視的創傷（家人偏心手足

3. 自己一個人的時候常常會想到一些負面或者是羞愧的事

4. 用很多的匆忙來填補腦袋的空白

5. 透過把注意力放在別人身上終於可以不用關注自己

然而這世界上沒有人可以一直陪你，所以這樣的努力注定是要徒勞無功的，有一天你會發現，當你焦慮地抓著一個人的時候，他只會離你越來越遠。如果你是這樣的人，很有可能會因為「互補」的吸引力，愛上一個跟你完全相反的人——他幽默、風趣、獨來獨往、似乎不需要倚靠別人，你在他身上看到了一種很羨慕的獨立，一開始像是看到命中注定的另外一角一樣，很開心的在一起，但後來發現，變成了一追一跑的相處難題。他為什麼要不理你呢？很多時候他不是不愛你，他只是需要一點自己的空間。

在感情裡面害怕被掌控、被吞沒、被管控到窒息無法呼吸的人，常常會想要「逃跑」。有時你並不是不愛對方，你只是需要一些時間來充電，用以滿足內心那個因為人際互動被逐漸消耗的能量。這是逃避依戀或者是內向的人經常需要的東西。

好好溝通的四個步驟

不過，把問題的成因怪給童年或伴侶，並沒有辦法帶來太多的幫助，如果你和伴侶剛好是焦慮跟逃避的配對（焦逃配），那我覺得比較好的方式是跟他協調出一個「需要陪伴時的SOP」。典型的參考句子如下：

1.逃避依戀可以跟對方說明「我需要一點自己的空間，這並不代表我不愛你。我理解你也需要我陪伴你，而且我也願意，你覺得要怎麼樣達到一個平衡？」這裡如果再加上一句我很愛你、我很在乎你，就完美了（如果對方是焦慮依戀，應該會快樂的到草原上翻滾），端看逃避依戀者能不能夠說出口囉。

2.邀請對方說出他想要的方式，你也說出你想要的方式，兩個人討論出一個「彼此都沒有辦法完全接受但是還可以勉強接受」的做法。

3.為可能會遇見的「焦慮／逃避」情境，訂一個名稱。比方説，當一方又很焦慮、一方又很想逃跑的時候，任何一個人察覺這種情況，就可以先舉個手說：等等，我們又來到了「惡魔時刻」，讓我們一起度過吧！

4.隨時調整協議。伴侶之間的溝通計劃，就像是讀書計劃一樣，計劃永遠比不上變化，但是根據「抉擇理論」的觀點，如果沒有計劃的話，你就是等於選擇了失敗的溝通，你大概就會按照你們以往的互動方式不斷地重複。重點不在於兩個人能夠實行多少，而是在每一次的「惡魔時刻」經過之後，能夠做一些調整跟彼此回饋，讓這個計劃變得更可行。

上面這個模式聽起來好像很困難，感覺是課本裡面操作才會出現的段落，但如果你實際進行的話，你會發現並沒有想像中那麼不容易。你可以選擇在兩個人情緒比較平穩的時候進行討論，你會發現其實他也很在意這個問題，只是不曉得要怎麼跟你開口而已。

逃避依戀者可以採取主動的位置

通常我會建議逃避依戀者先把這個相處的議題提出來做討論，以下是我給逃避依戀者的話：我知道你可能會覺得討論這件事情壓力山大，相信我如果不怕有一天焦慮依戀的他也會追著你問——採取主動的角色，會讓你比較不會有那種「被控制」的感覺。除此之外，當你主動提出這件事情，對方通常會有一種「哇！原來你也在意這件事。」、「原來不是只有我一個人默默的在為這段關係付出、不是只有我在意我們之間的感情」的感覺。所以，當你主動討論，你可以3個願望一次滿足：

• 面對長久以來你們之間的相處困境

• 採取主動的角色比較不會有被控制的感覺

• 讓對方覺得你在意這件事情

怎樣，各位家裡後面擺放一架直升機隨時要逃跑的逃避依戀者，是不是覺得這個方法CP值很高？

其實，每一段關係都是互動出來的結果。現在的關係品質（你們兩個人感情好不好），往往反映著過去這一段時間你們互動的狀況。如果你覺得最近跟對方在一起很無力，可能要想想這段時間你們都做了什麼，然後嘗試不要重複那些你曾經做過的事（例如太努力的想要要求對方做些什麼事情，或者是遇到一點威脅就想要趕快逃跑）。

讓我們在一起的不是距離而是靠近

我一直相信，當你願意和對方搭起一種連結的橋樑，連結可以把你們帶往更深的地方。畢竟，一開始串起我們的不是「湯姆貓與傑利鼠」那種一個追一個跑的關係，而是兩人互相吸引的時候，手牽著手的那種親密。

最後，當你覺得心灰意冷的時候，你可以嘗試把心中手電筒的光照在兩人正向開心美好的回憶上，或許你就有機會重新對這段關係點起一些些希望。

在愛情裡面，或許我們都有一塊黑暗的部分，都有一些不安，都是渴望被在意的那個人。允許彼此可以用彼此習慣的方式被愛，或許一開始並不容易，但隨著時間，這樣的努力一定會讓對方看見，然後慢慢地，讓這段感情更靠近一點點。

給焦慮與逃避依戀著量身訂作的貼圖（可以文末賣貼圖嗎？）



[海苔熊陪伴貼圖]

海苔熊