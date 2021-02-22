【願意在對方面前表達脆弱】美好愛情的 3 個要素，聽起來簡單但很少人都做到

太想改變對方，是許多伴侶爭執的原因。無論是有意識的還是無意識的，我們可能會期待伴侶和自己「一樣」，從上床睡覺的時間、週末喜歡做的事、對性事的需求量，到對電影的品味、對社會時事的看法。如果對方和自己的習慣、喜好、想法等一致，會讓人感到很有掌控感和安全感。

如果對方和自己有所差異，我們可能會感到挫折或焦慮，因此想拚命說服對方自己的觀點才是對的，自己喜歡的事物是真的很棒，試圖想改變對方。

然而，在不同背景下生長的兩人，即使再怎麼相似，也一定有不一樣的地方，就算另一半和自己在很多方面的看法、習慣和喜好相反，也不一定會影響關係的品質。

真正影響愛情品質的，是三個關鍵要素：仁慈、表達脆弱和理解。重點不在於對方和自己有多麼相像，而是在於如何和一個與自己完全不同的人建立深度的情感連結。

1. 仁慈

仁慈即是知道對方不完美，也願意包容對方，當對方面臨挫折或做錯事時，以關懷和寬容取代批評和指責。這並不代表要對另一半的所有行為睜一隻眼閉一隻眼，或無條件委屈容忍，而是以平等的立場，接納對方無法做得夠好的時候，不要求他每一件事都做到 100 分。

2. 表達脆弱

「表達脆弱」是關係是否具有足夠信任感的重要指標，你願意將難以對他人吐露的憂慮和另一半訴說，願意在他面前展現自己不那麼好的一面，無需有任何偽裝，同時你也願意擁抱他脆弱的樣子。

3. 理解

絕大部分人都不會讀心術，但一個在意你的伴侶，會觀察你，對你感到好奇，了解你現在的狀態如何、需要些什麼。同樣地，你也抓得住對方大概的需要、習慣，這正是理解的展現。

如果少了以上任一元素，即使兩人再如何相似，也會感到很孤獨。因為人在愛情中的根本需求，是內心的依附和連結，仁慈、表達脆弱和理解正是愛情最純粹的組成要素。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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