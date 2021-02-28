分手後，你想做的、不能做的、身不由己的，原來都是自己

失戀，像是七魂六魄少了幾個魂，做什麼事都魂不守舍，以前還有人可以分享心事，分手後似乎也只剩下一個人，沒有人陪伴的日子實在過得沮喪，那是改不掉的習慣，味道仍盤旋在記憶的最深處，醒來之後，只剩下自己。

寂寞的日子要過多久呢？是不是一輩子就這樣過下去？

失戀的頭一年，一直活得不快樂，鎖在挽不回的舊時光裡，寂寞每晚來報到，只有早到，沒有遲到。連續劇、電影、漫畫啃食生活，除此之外忘記自己以前想要的是什麼生活，不就是找一個攜手到老的另一半嗎？努力了這麼久還是一場空，身邊的人一個個走入婚姻，只剩下夢幻的劇情陪伴自己。

電視劇每一齣都演的太美好，男主角遇到女主角，天雷勾動地火這麼強烈。自個身材一點都不好，身邊的人一個個都宅到不行，工作日復一日的輪迴，誰又討厭誰，誰又搶了誰的功勞，誰又做了蠢事，職場的腹黑學練了這麼久，能自保一份工作就已經實屬萬幸。

僧侶修練能成佛，不開心的職場修練久變成行屍走肉，修練成佛可以涅槃，不必再受輪迴之苦，修練行屍走肉可以有小確幸的人生，但卻必須受到鬧鐘每日無情的攻擊，最期待每個月薪水落袋那一天，但那是自己應得的報酬，卻不能爽快的花光它，一堆人盯著你看，盯著你花，要你存錢，要你買房，要你投資，要你珍惜，要你買什麼之前想一下，又要你對於人生夢想都不要想，這是人生的修練課堂，最終你會獲得房貸、婚貸，最終還是負數人生。

你想做的，不能做的，身不由己的，原來都是自己

分手後，多出來的時間就會遇到很多人跟你說故事，原來以前都沒在聽別人說話，只專心往自己經營的愛情走，回過神發現隔壁鄰居的老王，大學同學小張，一個一個踏進了婚姻輪迴，問他們「活得開心嗎？」他們反問「人生不就一個樣。」

曾經我的人生也想跟妳們一個樣，但還沒踏進，就被拒絕，想要踏進，卻被別人嫌眼光高，在門外徘徊，三十歲，職場混了無數年，到頭發現職場沒真心的朋友，舊朋友大半聯絡也沒什麼共同話題，每個人都有自己的生活困境，吐苦水這麼多年彷彿就是一個解不開的輪迴，感情是一個輪迴，職場是一個輪迴，婚姻是另外一個輪迴，剩下的一個人怎麼能不孤單。

二十九才開始自助旅行，三十歲我一個人去旅行

二十九歲，我開始帶著自己去旅行，從台灣附近的國家自助旅行，先是買了一堆旅遊書，然後在網路上找旅伴，後來嘗試一個人遠行，旅行時大半時間是我還有自己，以及一堆路過的陌生人。

陌生人的故事每個都很有趣，原來旅人也是病人，每個人都帶著困惑離開，也在旅途中尋找答案，幸福往往遙不可及，但能相聚一刻又令人感到珍惜。

旅行中找尋真愛的小賢哥，逃避第三者身分的香其拉，對於職場失望的阿波，被交往十年甩了陳小姐，稱了十年婚姻最後一無所有的妍姊姊，這世界很大，失戀也只是其中一部分阿！

想要回鄉下開咖啡店的小盧，妄想騎摩托車走遍世界的德國阿波，不想回家但又很想家的蘇蘇，因為回族身分哪裡都要被歧視的珠珠，什麼樣的人都在旅途中可以遇見。

對旅行上癮，對戀愛不慌不忙，不要再活得像過去一樣寂寞難耐

最終，我對獨自旅行上了癮，一個人，幾件衣服，兩個背包就去旅行，沒有人跟我說話也沒關係，沒有行程計畫也無所謂，沒有人幫我拍照也可以，反正我有自拍棒，我就帶著膽小的自己，告訴她你可以透過旅行讓自己生活更精彩，

我愛上了旅行時的自我對話，也喜歡用微笑跟別人對話，更愛用好奇心跟世界對話。以前我總吵要另外一伴帶著我遠走高飛，現在沒有另外一半，我有的是另外一個自己。

現在我仍然相信愛情，就像旅途中相信每一個善意的微笑，再還沒遇到動心的人之前，就讓自己帶著自己飛翔。既然原本的輪迴都不喜歡，那麼就找一個你喜歡的輪迴過自己想過的生活，沒有人能拆了你的翅膀，除非你自己阻擋自己前進，不要再活得像過去一樣寂寞難耐。

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