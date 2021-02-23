「女人只要打扮得漂漂亮亮等嫁人就好！」那下輩子你想當男人，還是女人？

最近聽到一堆男人感嘆：「女人太爽了，不像男人要扛一堆責任，女生只要打扮得漂漂亮亮等著結婚生子就好了」、「社會對男人的期待太高，男人沒房沒車根本交不到女友，有眼淚也只能往肚子吞，不像女人可以哭哭討拍」、「碰到要加班的狀況都叫男生留下來，女生裝有事就逃了」。但我就想怎麼跟我碰到的狀況都不一樣，跟我身邊聽到看到的例子也不相同，心中一直倍感疑惑。

以我待過的許多不同產業公司來看，除了男多女少的IT業界女生有稍微比較珍貴一點外，像出版或新聞產業都是女多於男，男的只要不是矮醜禿，通常都不會被刁難，被升官提拔的機率也都頗高，女性該加班該被考核的績效也是一項少不了。至於賺錢的部分，老實說社會是對男人的期待值比較高，確實不少女性會想嫁給有房有車的人，但問題是「那也要找得到有房有車的人肯娶妳」，如果女生本身的競爭力或機運不夠，那也不過是作夢想想。

說到女人不需太拚事業、等著結婚生子就好才更令女人哭笑不得，先不說許多雇主對聘用懷孕員工的偏見（否則也不會特地訂定禁止歧視懷孕的法條），光是孕期十個月的懷胎不適就有20多種，生理期、生小孩的痛不欲生、餵奶擠奶、身材走樣等一堆有的沒的，真想跟男人說喔拜託你來生，我們女人來拚事業沒關係。之前一個認識的男人說他月入五萬，因為他收入夠高所以在家是不做家事的，我聽得快哭了，好想問他老婆願不願意改嫁我，我可以比他再多賺一點，而且至少願意洗碗洗衣服。另外在職場目前還沒遇過靠哭哭解決問題的女同事，包括我自己在內。

當男人一定也有各式各樣的辛苦，但當女人真的不簡單，先不說萬年婆媳問題（婆媳問題一般遠比岳婿問題來得多），就說帶小孩吧！女人選擇在家帶孩子怕跟社會脫節，請保姆又擔心孩子跟自己不親，我有個長輩專門當保姆，結果假日孩子死都不肯跟自己爹娘回家，親媽一抱他就大哭，拉著長輩的衣服不放，他媽媽也哭，哭自己的孩子不認得媽。

這年頭物價太高，男人大多希望妻子能一起賺錢，但說到家事分工呢，男性的熱心程度就不見了，某朋友跟先生一起分擔房租水電，一切採AA，唯獨家務不AA，先生主要理由是工作累，好像朋友不用工作似的，然後還不能說他唸他，否則就是有傷他「男人的自尊」，相信不少人看到這裡就想：誰叫你朋友自己眼睛瞎找這款的，但這款的還真不少。

要在職場站穩腳步至少需要個3-5年，要從站穩腳步一步步往上爬到主管則往往要更多時間，我們假設一個剛大學畢業的年輕人為25歲，到成為中階主管需10年，這時女性已經35歲，黃金生育期接近尾聲，皺紋魚尾紋一一冒出，然後所有人都跟妳說妳很棒BUT..

BUT怎麼還沒有男友

BUT怎麼還沒有結婚

BUT怎麼還不趕快生小孩

BUT同齡的男生都想交嫩妹…

看隔壁棚的家庭主婦又如何呢？10年了，小孩差不多剛好上小學，先生覺得小孩不需人看管了，希望老婆趕快去找份工作賺錢，但打開人力銀行，哪裡有缺跟社會脫節10年的人呢？連新鮮人都失業的時代。大概只剩清潔工與看護這樣偏嫌惡性的工作，我很尊敬這樣的工作，但這畢竟不是多數人有興趣的職業。

曾經問過許多不同人同樣的問題：「假如有下輩子可以選擇，你想當男人或女人？」結果發現女人當中，有一半都想轉世當男人，而幾乎八成的男人都選擇來世繼續當男人，之前親子天下的部落格舉辦小型投票結果跟我這邊差不多，可見其實不少男人念歸念，心中還是明白當女人挺辛苦的。

不管哪一個性別都有辛苦的一面，寫這篇也不是要來數落男人，只是希望男人也不要先入為主的認為當女人好easy，不然，就祝你心想事成，來世投胎當個女人！

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