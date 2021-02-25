蔡侑霖專欄／有主見的隨和好人，也要故意製造哀兵無助的問題，才會讓老闆看見你的價值！

我的好友安妮，是傳統產業的企劃組長，我與她有一年沒見面，沒想到暴肥30公斤，距離我印象中亭亭玉立、身材苗條的外型，如今卻是判若兩人，我有點錯愕。

一坐下來的安妮，立刻把委屈滔滔不絕倒出來：「年後工作遇缺不補，薪資沒漲，年終才意思意思收到二千塊，無論加班加到幾點，老闆都覺得理所當然、應盡本分，於是這份工作今年滿五年，總有讓人懷疑人生、不確定自己的價值在哪、甚至壓力肥胖也找上門！」於是，安妮說完眼眶開始泛起淚水。

我：「你有認真與你的主管或者老闆談過這件事嗎？」

安妮：「有，但他們總會回應，有再幫我找人、下一季肯定會漲我薪水！」

我：「那有處理好了嗎？後續你還有持續哀兵嗎？」

安妮：「沒有，我想說他們應該知道了，那，就隨便算了啦！」

我：「當你說隨便的時候，基本上，你已經把發球權自動獻給對方幫你決定所有事情！換句話說，你做到死、忙到翻、薪水沒動靜也只是剛好而已。」

職場工作常會遇到一種人，每每與他們討論工作內容、溝通看法及建議，他們總是以「隨便」、「都可以」等答覆來應對。對於接收指令的執行者，並不會樂意接受看似平和的回覆，有說等同沒說，無益於事物進展。這樣表面上的隨和，那不只是放下話語權，也是拋下決定權。一來可能是沒有想法可以反饋，二來可能毫無決策、承擔責任的肩膀，希望對方樣樣協助、事事做決定。

對於工作上有「選擇性障礙」的人，遇到任何大小事情都要發問，決策權第一時間拱手讓人，不太怎麼信任自己，於是把好與不好、可以與不可以，全部一股腦兒丟給信任的人做判斷，這樣的人可以說是相當輕鬆，通常都是大老闆及高階主管的作風，相似於皇帝身旁有一群君臣沒日沒夜且日理萬機、進獻最佳答案，促使凡事皆可國泰民安而順遂；當然，也有「辭不達意溝通障礙」的人，每次發表自己想法的時候，深怕自己得罪同事及上司，於是專都挑軟柿子吃、附和答案背後的延伸，照著安全牌的路線行走。這類人，心裡盤算認為大多數的意見為安全意見，不侵犯別人也不會讓自己吃虧，沒人想當那個最特立獨行的出頭鳥，碰到獵人豈不是就是冤大頭了！

工作上有主見的共事者，讓自己和同事們都能明朗地勇躍前進。有想法的人，會以行動及言語表達立場，甚至反饋不同角度及看法，讓共事的同事們能快速進入狀況，讓事情圓滿或多元地進行。然而，在職場中這種主動的性格，有時會被貼上「強勢」、「難搞」、「挑剔」等刻板標籤，認為是擅自剝奪他人發言權，甚至成了搶盡風頭的人設。事實上，這樣的人手上賦予的資源、升官加薪的次數，遠比「沒意見」的弱勢者，更容易被看見、被聆聽、老闆更尊重「主見型」人才。

那些「馬後炮」、「甩鍋」的無良同事們，套路要一一破解

面對那些不發表意見、凡事「隨便」、好說話的同事，他們的工作會比較如意輕鬆嗎？比沒有主見的同事，和無良同事的「馬後炮」、「甩鍋」，更加令人無奈。看似隨和的馬後炮同事，總是將決策讓給他人安排，事後再來「蹭」功勞、向老闆邀功；碰到出包的倒楣事，不沾鍋同事第一時間當然先極力撇清，「黑鍋」只會背在八竿子打不著的人，一旁觀望中箭落馬的無辜同事。若是長期陷入被「衝康」的惡性迴圈，主管也難對你委以重任。

「趨吉避凶」就是巧妙地反擊對手，這是職場上的第一個基本功。對於同事們，如果你身上標籤只剩下「好人」、「使命必達的便利貼」，這就不會是一個讓你有成就感的工作環境，你肯定沒有發言權，甚至注定被否定，惡果全都要自己承受，還得看人領走所有成就。若遇到「隨便系」同事，不妨軟硬兼施，請他們為工作事務下決定、背書，甚至適切表達自己的無奈及尷尬情勢，以軟性的態度請對方分清權責的範圍，才能迴避成為冤大頭的慘事。

無心的口頭禪，從此職場人生被他人安排

以老闆、人資單位或主管的立場而言，面對頻繁以「都可以」作為應對的員工，往往對覺得對方欠缺自主思考的邏輯，甚至沒有膽量說明立場。若是放在較高的職位思考，未來要帶領多人團隊的能力可能不足，下屬無以信服這般膽怯、欠缺主見的主管。

無心的隨和口頭禪一說出口，就算你的前景看好，也是將大位拱手讓人。在上位者聽來，你表達的語意可能是「全然放棄，拱手讓人」。別忘了，職場的應對之道，本來就重「謹言慎行」，職場的大人們，你得為自己的言行及誠信負責。自己的人生，自己選擇！你的未來得要自己買單，別人嘴裡說的也只是「僅供參考」。

就算你是超人，也要學著「會哭會鬧」製造問題；否則，殞落狗雄也是遲早的事

許多一生奉獻給職場工作的資深員工、廢寢忘食的拚命三郎、不想結婚的工作者，往往都以「使命必達、完成老闆待辦事項」作為無私投入的第一優先，這些人的共同特質就是：能力特別傑出、努力不懈、加班是家常便飯，公司設為第二個家，維持公司良好形象及危機處理，這類人往往被當作「超人」。

時間一拉長，也被老闆視為理所當然、應盡義務。能力再怎麼好，也瞧不見價值，找不到價值背後的產值，被資遣、取代，「偉大英雄」換作「殞落狗熊」也只是遲早而已，老闆也不太會珍惜。

有趣地，資深員工們一旦開始「哀兵哭鬧、把問題拋出來」命運的結果卻是大不同：

1.適時透露讓老闆知道你工作做不完、困難度高，老闆才會知道你的工作進度：埋頭苦幹不說，老闆只會覺得這是輕而易舉、毫無難度，無法如期完成之下，最後怪罪都是你的能力問題。

2.時間點合適，自己爭取加薪的權利：資深員工不會自己爭取加薪，老闆頂多覺得他給出的薪資非常合理，卻不知曉外面的行情。

3.讓老闆參與討論、部分意見採用：除了可以讓老闆有參與感，你的努力更會直接被看到價值，工作進度的問題，第一時間老闆也會感同身受，揹上同儕及豬隊友的「衝康」黑鍋，機率便會減少許多。

工作上善用觀察力、培養敏銳度，要有無法被輕易取代的存在，你不能隨便，你不能什麼都可以。即使一份工作使你久待，成為資深的宮中老臣，也要明白自身的努力及付出時間是非常珍貴、高價值產能，別人才會格外珍惜、照顧人才英雄。

蔡侑霖首本重磅新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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