即使結了婚，仍舊需要一個人獨處的時間

婚姻是戀愛的墳墓，這句話一點也沒錯！但真正帶給婚姻最大傷害的，其實是沒有讓自己有獨自沉澱的時間，很多人步入家庭以後，每天除了工作以外就是把時間奉獻給孩子，終日忙碌，忙到沒有時間喘息以至於婚姻也顧不好，當兩個人總是為了家庭的瑣事口角爭吵，柴米油鹽醬醋茶什麼都能吵，沒有時間讓彼此思考如何解決問題，所以今天吵完換明天吵，重複的問題一直吵下去只會讓感情日益削減。

你有想過有了家庭以後，你自己獨處的時間是什麼時候呢？真正的幸福是需要有獨處的時間的，像我總是不限制奶爸出去，他想要出去就是出去，他說要和朋友聚會我會馬上答應，某年他有朋友約他出國11天，我聽了馬上說好！

但他自己不願意離家這麼久，自己改成9天，當他出門時其實對感情更有幫助，他能夠有自由的時間，可以享受片刻輕鬆，而我也可以有喘息的時光，因為其實我和奶爸生長環境不同，我得要配合他在隨時要有秩序的狀態下，而我生長環境是比較隨興的家庭，每次只要他不在我就會恢復成原本的隨興樣子，偶爾這樣也蠻開心的。

人一直處在家庭的狀態久了也會疲憊，所以我從不限制老公去哪裡，當然兩個人在一起會知道界線在哪裡，奶爸也會常常一個人帶兩個小孩出去買東西或是帶他們去玩，放我一個人自由（在家），我可以隨意地看書或是看韓劇，做我自己想做的事，充電一下！

有時候獨處是為了思考，以前我和奶爸吵架我也會自己一個人出門，選擇獨處一下（幾個小時），我自己出門也等同讓奶爸自己思考沉澱，兩個人都思考以後，我們就會把問題講開，一次次磨合讓彼此了解對方的想法。

會這樣做的原因是因為在我觀察之下，奶爸是個吵架容易發飆的人，當下是不適合和他解釋太多的，我通常會等他緩和一點我才會和他說我的想法，但我也不是聖人，久了也是會受不了，所以我就會選擇出門（否則留在原地聽他說那些毫無道理的話我會氣到腦中風），當我們兩個都獨處的時候，就會開始思考和冷靜下來。

劉若英說過一句話：「真正成熟美好的親密關係，是能窩在愛人懷裡孤獨。」這點我很認同，年輕時候的我還沒有領略獨處的美好，很害怕獨處，直到結婚前那幾年，我自己摸索出獨處的方式，才能夠擁抱幸福，當你不害怕一個人獨處，你才能夠戀愛順利，這點在婚姻中也是相同的，不是所有的愛都需要黏膩的在一起，偶爾讓彼此自由的處在最舒服的狀態，才是好的經營方式！

其實無論戀愛或是經營婚姻，偶爾都是需要距離的，不用無時無刻詢問對方在想什麼，也不用緊張對方愛不愛你，而是你自己有自己需要做的事情，很清楚自己的人生目標，彼此輕鬆地處在同樣的狀態下，這樣的獨處課題才是我們應該要學習的。

我和奶爸本來個性就截然不同，有時候我們會一起看電影，有時候他和兒子看他們喜歡的電影，我則是看我自己想看的書，在同一個屋簷下互不打擾。婚姻不是要你手捧陶瓷，需要時時刻刻小心翼翼害怕打碎，而是要讓兩個人在一起就像呼吸一樣自然輕鬆。

婚姻不要老想著要改變對方，說久了大家都會嫌煩，磨合是一種你進步一點點，而我也進步一點點的意思，絕對不是要一個人進步，而另一個讓步的。

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