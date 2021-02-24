主管超雷怎麼辦？上班難免遇到這8種狀況，該怎麼處理？

替各位列舉了8種在職場上的具體狀況，教導大家「面對這種情形該怎麼應戰」，可說是大人吵架的實際應用篇。

狀況1：主管跟不上時代，該怎麼教育他？

有些主管會在沒有查證的情況下，神來一筆的說出一些極其落伍的想法，把大家搞得人仰馬翻。例如，想把八百年前就退流行的東西拿出來當主力商品。這種時候，你得先把當前的市場趨勢資訊向主管報告，讓他了解自己的方案不符合現況，如果主管依然堅持己見，可改在開會等有其他人在的場合，當著眾人的面詢問：「這是部長您個人的想法，沒錯吧？」向大家表示責任不在自己身上。

但如果那是一件攸關公司存亡的提案，你也不希望公司就此倒閉的話，不妨大膽提出建言：「如果您堅持這麼做，對公司的營運會造成威脅。」利用眾人的危機感制裁該主管。

不論如何，你都得靠自己觀察，依照主管的個性採取行動。

如果主管是個貿然行事的莽夫，那麼你就大方的把責任都推給他吧，實在沒有必要蹚渾水。另外，在主管屢勸不聽的情況下，直接向上級報告也是一種做法，你已經盡了提醒的本分，接下來的事交給高層處理就行了。

狀況2：主管睜眼說瞎話，硬把失敗責任推給我

儘管自己只是奉命令行事，主管卻睜眼說瞎話「都是因為你沒有照我的話去做，所以才會失敗」，硬把責任推卸到你身上時，該怎麼做？

這種時候，「我是照著您的話去做的」、「不，您當時的確是這麼說的」這樣的話全都會變成死無對證，完全沒辦法幫你開脫。

其實，會說出這種話的主管，往往在平時的業務往來上，就有這樣的毛病了。所以在接獲重要指令時，最好事先開啟手機的錄音功能，替自己留下證據，只要有明確的紀錄，主管的謊言自然能不攻自破。

當然，也有人會說：「我的主管絕對公正，所以不需要擔心這種問題。」如果真是如此，那當然沒有問題，但在職場上，「防人之心不可無」絕對是最高指導原則。不管面對任何人，你都該有明哲保身的意識，才不會在陷入困境時，不知如何自處。

「那個人平常明明人很好，為什麼會做出那樣的事？」會說出這種話的人不見得是涉世未深的新人，職場上多的是尚未看清現實的天真老鳥。

總而言之，即便是平日和顏悅色、待人親切的主管，若是碰到可能害自己被開除的事，仍有可能把責任推卸給部屬。我並不是要各位去懷疑身邊每一個人，而是希望大家能了解人性的陰暗面。人非聖賢，所以很難要求做到完美。總之，與其在事後責怪對方，不如在那之前就先好好保護自己。

狀況3：遇到職權霸凌或職場性騷擾怎麼辦？

主管仗著職權而對部屬做出欺凌和騷擾的行為，就是所謂的職權騷擾，性騷擾也可歸類為其中一種。現在新聞媒體已經越來越重視性騷擾和職權騷擾問題，大部分的公司也設立了諮詢窗口，若你不方便向公司內部告狀，也可到勞工局提出申訴。

不過，這裡並不是要和各位討論如何申訴，畢竟每個人的案例各不相同，處理的方式也不一樣。我想提醒各位的是，遇上這種事，千萬不要忍氣吞聲。

從近年來新聞所披露的幾項審判結果可以得知，性騷擾或職權騷擾的認定範圍非常廣。例如，主管強迫邀約部屬上酒店，或是在KTV裡硬要你跟他合唱一首歌，都算是性騷擾。所以，你不該安慰自己，覺得狀況沒那麼嚴重，應該試著找專業的窗口諮詢、或是上網查詢相關資訊，比較實際。

現實生活中，想控訴公司裡的人並非易事，但如果持續保持沉默，只會讓騷擾變本加厲。你可以試著用暗示的方式跟對方說：「我前兩天在新聞上看過類似的報導，我想現在這個情況應該也可以提告吧？」坦白說，會做出性騷擾或職權騷擾的人，往往都沒有自覺，所以只要你明確指出那是騷擾行為、而且你感到很不舒服，對方便有可能立刻收手。

狀況4：主管不負責任，總要替他善後

「我的主管很不負責任，一天到晚出包，幫他善後真的很累人。」

這種話聽在旁人耳裡，或許多少會有一點「我很努力在輔佐上頭的人」的吹噓感，如果主管總是要你幫他擦屁股，不妨試著不要插手，通常會有意想不到的效果。

很多主管就是因為總有部屬可以幫忙善後，才會老是這麼放縱自己。

例如，當主管接下緊急的大量訂單，對你說出：「我答應對方可以在兩天內交貨，之後的事就麻煩你了。」難道你連這種根本不可能達到的要求也要忍嗎？

若是考慮到公司的將來，這種病態的企業文化絕對得有所變革。當然，企業文化很難靠一己之力便能改變，所以要率先起帶頭作用，教育自己的主管，不讓他老是做些不負責任的事。要部屬教育主管，聽起來或許有點誇張，但話說回來，主管本來就應該要幫助部屬完成工作，無法做到這一點的主管，代表他能力不足，自然有再教育的必要。

對於一點就通的主管，只要跟他說：「您這次的情況，只靠我的能力可能很難應付得來，是不是可以請您一起處理？」他大概就知道意思了；但如果是冥頑不靈的主管，你就得再把情況往上報。或者，如果需要處理的案件不致於對公司造成太大危害，就索性不要插手，讓主管嘗嘗失敗的痛苦而醒悟過來。

狀況5：發現主管有非法行為時怎麼辦？

有些主管會從事不法。例如擅自挪用公款作為私用，或是向合作的廠商收取回扣。

當你得知主管做出這樣的事情，當下就揭穿他並非好方法。尤其是正義感強烈的人，往往會義正詞嚴的對主管說：「這麼做是不對的，您還是快點罷手比較好。」這樣的人通常不會有什麼好下場。

其實，在指出上級錯誤的時候，你必須仔細思考自己會面臨什麼樣的後果。當然，情況也有可能反過來，有人會利用這樣的把柄控制主管。但一般的狀況大多是，主管也很清楚自己做了虧心事，心想「在事情鬧大之前，我得先發制人」，他很可能會在自己被踢出公司之前，先把你這個潛在的告密者私下處理掉。

因此，得知主管做出不法行為時，得先蒐集足夠的證據，之後再向值得信賴的上級幹部報告，這樣的做法可以確保自己的安全。

如果不願意招惹麻煩，當然也可以對主管的非法行為視而不見，但是，如果明知道有違法情事，卻不採取任何手段的話，當事件曝光後，自己反而可能被追究相關責任。

為此，你得把這種風險也一起考慮進去，一邊觀察事情的發展，做出不讓自己陷於危機的選擇。

狀況6：發現主管在公司內搞外遇怎麼辦？

已婚的主管和單身者交往，就是所謂的搞外遇。

身為部屬的你，在偶然的機會下發現這種事，應該怎麼做？如果把這種有違倫理的問題搬上檯面，只會招來當事者怨恨，還是不要說出來比較好。

實際上，任何人都沒有權利對別人的戀情指手畫腳，這麼做只會讓人反感，覺得你多管閒事，無疑是自找麻煩。

有人說「外遇是汙穢的行為」，問題的癥結在於「背叛婚姻」這一點。

就法律觀點來看，日本的《民法》並沒有對婚姻不貞的行為有任何規定。當某方有外遇時，頂多只能以其作為離婚訴訟的理由而已，其行為本身並不違反法律。

除非主管的外遇讓你受牽連或傷害，不然的話，對於公司內部的不倫戀情，最好還是交給當事人自己去解決，不要過分干涉。

狀況7：和主管超不對盤，老是起衝突

人可以選工作，卻無法選擇主管。儘管部屬原本就該聽從主管指示，但如果彼此老是不對盤，很可能從單純的工作衝突，演變成情感上的對立。

如果你和主管連日常相處都不和睦，他可能會把這樣的情緒帶到工作上，而不願意指派任何有利的業務給你，形同變相冷凍。

為了化解這樣的僵局，你一定要主動和主管溝通。例如在會前準備時，找機會向主管討論自己的想法：「關於這個提案，我個人這麼認為，您覺得如何？」這是因為在一對一的情況下，主管也會比較放鬆，較能做出客觀判斷。

另外，最近有些公司也開始採取，在會議上不分位階高低，只要有意見便能表達的作風，只要自己提出的意見比上頭的更好，就有很大機會獲得認同。當然，為了達到這點，你必須蒐集更多足以佐證的數據或資料，才能在提案時不受質疑。

也就是說，不要煩惱如何才能化解與主管之間的不合，想辦法在工作上拿出表現，讓自己的意見在公司內部更具說服力，才是讓主管認同你的關鍵。

狀況8：主管每次都指派棘手的工作給我

基本上，對於主管指派的工作，部屬通常不能拒絕，但如果主管老是丟些吃力不討好的屎缺給你，就必須想辦法祭出對策。

當你接獲相當棘手的任務時，得先設法讓旁人知道這件工作有多困難，然後盡可能的拖延時間，最好等到指定期限的最後一天完成。

如果你提早完成，主管就會覺得你吃得下來，下次一樣拿屎缺餵你；如果你慢慢來，主管一定比你還急，覺得你靠不住，之後有棘手的工作就不會再找你了。

避開麻煩任務的另一個方法是，如果你能自行挑選工作內容的話，先多接一些其他業務，然後再以「手邊已經有一堆工作」的理由推掉屎缺。在被指派討厭的工作時，這種希望在自己擅長領域努力貢獻的態度，是一種巧妙的迴避法。

文／和田秀樹

本文出自《成熟大人的吵架技術》大是文化出版

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