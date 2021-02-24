▲想念是一趟看不見盡頭的旅程，你會在路途中迷路、茫然、挫折、無助。 （圖／Shutterstock）

想念是一趟看不見盡頭的旅程，而我正在路上

那日搭捷運到了紅樹林捷運站，

心裡有點期待又有點忐忑地想著待會見面的情形，

那是一位曾一起長大的好朋友，

成長過程中有好幾年的時間，我們幾乎形影不離，

有一幕我記得特別清晰，但時間不太確定，

大概就是對世界還太懵懂的那個時候，國小或是國中。

我們一如既往的並肩走著，說不定還牽著手呢，

就這麼自然地走在那條要往公車站時總會走的騎樓下，

那條騎樓有間漫畫店，無憂的我們當年也是花費了無數個5元，在那看著書頁裡的少男少女談著一場又一場甜膩的戀愛。

總之，我突然問：「好奇怪，為什麼我們總有說不完的話啊？」

那時的情感連結便是如此的緊密，

現在卻已經記不起當時她的回答了。

後來的我們長大後進入不同的校園，有了各自的交友圈，聯繫依然在但變得不如從前頻繁，再到了現在，踏出社會後，更是生活在不同的圈子裡，於是距離上次見面，似乎已經間隔了兩年。

那間漫畫店早就已經歇業，我們也已經很久沒有說話了。

我滿懷期待卻夾雜著一些心虛的複雜情緒，期待是敘舊的熟悉感，心虛是因為自己在這段未見面的時間裡似乎沒有付出一點努力維繫，拖延病的蔓延從瑣事至情感都無一倖免。

從藍線轉至紅線底站是一段漫長的車程，終於見到面的時候，才知道早些時間的擔心都是多餘的，有些情感的累積就算沒有繼續往上堆疊，但也不會輕易消失。

那天我們騎著腳踏車到淡水老街，聽見街頭藝人在演唱，於是就順勢坐在步道上的小板凳上，大概有40分鐘吧。

在剛坐下來不久，演唱者就唱了近期我最喜歡的歌—《刻在我心底的名字》，

她將臉靠向我，我將耳朵貼近，她說：「幸好現在沒有什麼人可以掛念，不然聽這首應該會哭」。

我微笑著說：「這樣很好啊」

可是心裡的情緒卻很翻騰，

因為我有掛念的人，只是我們有著似近又遠的距離。

想念是一趟看不見盡頭的旅程，

你會在路途中迷路、茫然、挫折、無助，

然後隨著那些跌倒後的傷口都結痂痊癒，只剩淡淡的疤痕後，

便會逐漸明白自己所想要到達的目的地在哪裡。

後來我也扭扭捏捏的向演唱者點了一首《莉莉安》，

想著我會向誰道出自己的名字，又是誰最終會回到海岸。

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