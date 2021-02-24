你有沒有很羨慕，那種不努力也可以做得很好的人？

有時候想到自己生來就沒什麼天賦，內心不免覺得自憐自艾。我沒有天才型的技能，也不是天生的美女，更沒有與生俱來的可愛、社交型個性。不管走到哪裡，我總是會把視線集中在自己未能擁有的特質，與天生就具有該才能的人身上，因此無論做什麼都不滿意，也老是覺得自己做什麼都不會成功。我的人生總是停在二、三流，似乎就會以此作結的氛圍令人逐漸感到害怕。我也想在某個項目拿到第一名⋯⋯可是這個世界總擔心我會忘記了一般，經常提醒著我並不是個具有特別天賦的人。每當碰到這種時候，我就會徹底崩潰，要花很長的時間才能重新振作起來。

但可笑的是，我明知道那些我未能擁有的天賦會讓我感到傷心，卻仍然沒有辦法打從心底真正接受。不，應該說我其實不想承認，也不想聽取他人對我提出的建議等等。我也像天生就才華洋溢的人一樣，抱著「想要做好」的傲氣，卻遲遲徘徊在原地度日。然而，我之所以能夠開始對自己做的事有一點一滴的滿足感，是因為從內心深處接受了「我沒有與生俱來的天賦」、「人生也有可能會這樣」的想法。

生活開始變得更好的契機，始於拋棄了「人生必須要一直追求進步」的想法。因為只有在真正接受自己之後， _所做的努力才不會是無意義的苦撐，而是成為懂得愛自己的過程。當然，一開始會對世上的種種不公平感到憤恨不已，或許在那之後也會繼續感到羞怒，然而，在這不斷反覆的過程中，總會在某個瞬間迎來能夠真正接納自己、可以絲毫不感到委屈地付出努力的那一天。只有接受「在我所擁有的一切中盡最大努力」這種聽到厭煩的真理，才能邁入人生的下一個階段；必須拋棄想輕易獲得某項才能的念頭，才能開始看見自己與生俱來的優點。

所謂真正地活出自我，就是要能毫無疑問地接納自己沒有生為理想中的某種人。即使不是與生俱來的也沒關係，就算是要費點心思的人生也無所謂，因為在那過程裡，總會有專屬於我生命的璀璨。

圖文／跳舞蝸牛

本文出自《我不是懶，而是在充電中》大好書屋出版

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