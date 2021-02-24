穩定感情是事業發展的基石，三招讓你們成為彼此的後盾

我這兩年都會找命理老師算一下流年運勢，雖然不是迷信，但也算提供自己一個發展佈局方向。每次問事業的時候，老師會帶一下感情的部分，我本來有點困惑，我問的是事業不是家庭啊！後來又陸續和其他身心靈領域的老師聊過，我才豁然開朗，事業和家庭密不可分，很多人忙著事業工作的時候卻忽略感情和婚姻的經營，等到回過頭來才發現事業蒸蒸日上的同時，婚姻也搖搖欲墜。

先安內才好攘外，如果整天煩惱伴侶的問題，經常衝突吵架到無心工作，情緒煩躁憂鬱，怎麼可能把事業做好呢？別讓能支持你的伴侶成為阻礙你的絆侶，或許可以從以下三個部分著手，讓伴侶不會成為事業上的絆腳石。

1. 事先規劃報備行程：

婚後多年我依然維持的習慣是每週主動向伴侶報備我的行程。雖然對方不太過問我每天做些什麼事，但我會先告知本週可能會忙什麼，晚餐可能因為要開會或有社交活動而無法一起吃飯。也會事先討論週末假日彼此要做的事情，如果有一天需要工作，就保留另一天作為兩人的約會時間。養成默契之後，就比較不會因為工作臨時失約等情況而讓對方感受到被忽略的失落感。一些要一起度過的節慶，例如生日、情人節等，我們也會事先討論好餐廳、訂位，不但讓彼此感受到被重視，也因為早早把對方情感層面的需求照顧好，就能心無罣礙地專注於工作。

2. 關心對方的小細節：

前陣子我先生濕疹舊疾復發，背上又紅又癢一片，我每天早晚兩次幫他擦藥，我發現他有被照顧到的愉悅感，似乎不想趕快康復。當然，沒有人希望自己生病都不會好轉，但男人有時候也會展現自己的淒慘脆弱來向女人撒嬌。因此，再怎麼忙碌我也會關心他，問他要不要回診看醫生，皮膚狀況有沒有改善，叮嚀他不要吃刺激性的食物，流汗要趕快擦乾等等。因為我平時個性很少像媽媽一樣碎念，所以當我適時表現出關心體貼，他就能感受到我的溫暖貼心。除此之外，偶而我也會問問他工作狀況，例如知道他和客戶開會或有重要的案子要執行，我就會隨口關心一下工作是否順利。

3. 少花時間在衝突上：

我們很少嚴重衝突，就算有時候因故爭吵了，我們也會盡量在一天之內讓事情落幕。冷戰對我來說是一件最沒有效益的事，通常只要有衝突，我們就會藉機把心裡話表達出來，或努力挖出對方心裡的話。最後再很有默契地給一個台階下，因為我們都清楚地知道，輸贏不重要，關係才重要，沒必要為了口舌之快而損傷了情感。平均每年吵的架應該不超過三次吧！因此我們能以較為穩定的情緒面對工作，也不必經常花時間和心思在煩惱如何搞定對方、如何修復關係。有時候語氣重了些或是因為忙碌工作而不耐煩，在忙到一個段落時，也會主動向對方示好和誠懇道歉，記得伴侶是沒有必要去吸收你工作上負能量的。

不要總是嚷嚷著工作很忙很累沒時間陪伴對方，在心態和做法上有所調整後，也許在穩定的情感關係之中將更好去發揮事業呢！

到這裡找艾姬……

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