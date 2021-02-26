劉軒／爸媽， 我在外面一切都好

▲我很喜歡這一句：「我們能夠做的就是一起聯手成為他們的後盾。」（圖／截自劉軒臉書）

我們都希望家人以我們為榮，為我們驕傲，

我們也希望他們能夠放心，知道我們在外面一切安好。

「朱記餡餅」曾經拍過一個微電影廣告，才短短兩分鐘的長度，居然讓我看得淚流滿面。故事描述一位剛入社會的年輕人的第一份工作：在劇組裡擔任打雜的製片助理。他騎著堆滿便當的機車，整天聽導演的使喚，每天累得倒在沙發上就睡著，帳戶還是每月透支。有天，他夢見母親來看他，給他煮水餃。他和母親有說有笑，頓時醒來，發現還是自己一個人，看著桌上還未沖水的泡麵。

這時他拿起手機，看著母親之前給他錄的影片，叮囑他在外工作，一定要好好照顧自己。隨著母親的聲音，年輕人走進廚房，給自己煮了一碗水餃，一邊吃著，一邊反覆看那段影片，含著淚說：「我有好好照顧自己喔，妳不用擔心。」

我們這時才知道，這位母親已經離開人世，她為兒子錄的這段影片是年輕人在異鄉的唯一思念。

是不是很大顆的洋蔥？

這支廣告所描述的心酸，相信許多人都能體會。現在，越來越多的年輕人離開家鄉北漂奮鬥，和家人相聚時間越來越短。要怎麼做，才能維繫和父母的感情呢？

雖然現在人人都有手機，視訊聊天也很方便，但很多時候，你可能拿起電話又會放下，覺得自己還沒準備好，好像一旦接通了電話，又要被父母詢問各種問題：工作怎麼樣？有好好吃飯嗎？你怎麼瘦了？有對象了沒……

光是想到這些問題，就覺得需要做一個足夠的心理準備，才能拿起電話撥通號碼。尤其是逢年過節的時候，回到家更要深吸一口氣，然後邁進家門，迎接家人的十萬個問題……

坦白說，我在這方面做得也不夠好，很感謝我父母的善解人意，而太太也給我很多的幫助。

英文中有句話 No news is good news，意思是「沒事就是好事」，但並不是事事如此。和父母維繫感情，最好的方式是建立一個常態或固定溝通的關係。

雖然我們感覺家總在那兒，每次打電話，父母也好像沒有變，好像都是在老家固定地生活，但其實我們和父母都在不斷地改變。工作和生活讓我們不斷發生變化，父母也是一樣。很多朋友和我說，當他們意識到要和家人經常保持聯繫時，就是上一次回到家，突然發現父母駝背了、走路變慢了，或是生病了。

希望我們都能早點意識到，當我們離開家的那一刻，和家人的關係就無可回轉地發生改變。我們要接受這個改變，並且珍惜每一次和家人溝通時的彼此分享。

我的二阿姨在這方面做得非常好。我的外公、外婆和我父母住在紐約，有二十幾年沒回台灣了。二阿姨住在台灣，她每週會固定時間（紐約時間週六晚上）打電話給我外婆，至少半個小時。

雖然外婆已經行動不便，但每到週六晚上，她一定會提前梳洗準備好，坐在電話旁邊等待電話鈴聲響起。

如果我們也能定期地給父母打電話，想像一下，父母親坐在電話旁邊，期待鈴聲響起，那是多麼動人的畫面。

當然了，父母也要面子，往往電話接通時，都會沒好氣地說：「幹麼？怎麼啦？終於想到我們啦……」我們要聽懂那些氣話，看懂那是保護色，其實他們是在撒嬌。

還有個建議，這也是個溝通技巧：你可以想一個小問題，把它變成A或B的選項，向他們徵求建議。

比如：我想穿這件或那件衣服去參加聚會，但不知道選哪一件，你覺得呢？或者哪一個牌子的水餃比較好吃……雖然聽起來是無關緊要的問題，但這個技巧的重點在於，如果你問的是你真正需要認真思考、會影響生活的事情，多數時候你心裡其實是有答案的。如果父母給你講一大堆大道理，那很容易讓大家都情緒化。所以，用個無關緊要的小問題開始會比較好。

人都喜歡為關心的人回答問題、提供建議，所以，問些小問題，讓父母覺得他們幫助了你，這就是很好的溝通橋梁。特別是如果你能一週溝通一次，光是討論這一週的事，就有很多可以說的了。

我太太在這方面做得也很好，基本上每週日都會撥個 FaceTime 到紐約家，讓爺爺奶奶看一下千川，光是看到小孩他們就很開心了。

我剛上大學時，學校曾經給新生家長寄一封信，其中寫道：「你的孩子即將開啟一個非常精彩的歷險，過程中他會有很多改變，或許讓你一時無法適應，你可能發現原本一心要當醫生的孩子，下一次回家時竟然染了頭髮、滿嘴都是舞台劇台詞。這時，我們希望你知道，人本來就是不斷地在探索、在修正，你只能相信孩子們都希望自己變得更好，你也只能相信他們希望讓你為他們感到驕傲。我們能夠做的就是一起聯手成為他們的後盾，讓他們能夠安心來探索，為自己做最好的決定。」

我很喜歡這一句：「我們能夠做的就是一起聯手成為他們的後盾。」

俗話說，天下父母心，我相信也有天下子女心。我們都希望家人以我們為榮，為我們驕傲。我們也希望他們能夠放心，知道我們在外面一切安好。希望我們都可以和身邊關心我們的人保持聯絡，維持該有的親情和關懷。

還有，如果你隻身在外，請聽媽媽的話，好好照顧自己。

本文出自《天上總會有雲，但你才是天空》三采文化出版

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