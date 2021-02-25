▲即便某天我們不小心和愛人走散，我也深信會有第一百零一種相愛的方法。（圖／Shutterstock）

即便我們不小心和愛人走散，也深信會有第一百零一種相愛的方法

我寫下了幾篇關於友人的故事，以此紀念他們愛人的方式。

我好想告訴大家，受傷了也沒關係，因為我們總是有機會好起來。不要因為害怕失去而不敢愛、不願意去愛，不要因為害怕受傷而吝於付出和給予。能愛的時候，就不要只說喜歡；只有喜歡的時候，也不要誇張成愛。

我一直覺得，在愛裡頭，是不能太過於清醒的。過於清醒的話，我們會變得太會算計，太計較公平與付出。但能加以算計的愛不該是愛，因此昏昏欲睡。

「牽著你走過，大雨盛開水花的路口，也是我一樣喜歡的夢。」

─〈不是因為天氣晴朗才愛你〉

你說你討厭下雨天，卻願意陪著我漫無目的地走走停停，無數行人穿越過我們身邊，我卻絲毫沒有感受到時間的流動，只一邊交換彼此手中的雞蛋糕和茶，一邊交換著愛。

每當漫步於車水馬龍，只要牽著你的手就不怕迷路。有時我想，這世上來來去去的人這麼多，我不曉得這樣的小事情能讓我們開心多久，可是這一刻，我覺得自己好幸運又好幸福。

Mr. Brownie

和你在一起的日子我也經常感到傷心，但你就像苦味的巧克力，總要在尾端才能嚐出其甜味。

那天我們挽著彼此的手逛著市集，一家手作蛋糕店吸引了我的目光，布朗尼蛋糕使我垂涎，然而月底幾乎潦倒的錢包讓我不得不打消貪吃的念頭，我明白布朗尼不該是生活的常備品，因此繼續往前走。

「妳怎麼不買？不是想吃嗎？」你問道。

「沒有啊，只是看起來還不……」話還沒說完，你已經跑向攤販，又興沖沖地拎著一袋布朗尼回到我身邊，捏著我的臉說：「不要連吃的錢都要省，傻瓜。」

那瞬間我突然覺得這輩子非你不可了。所以我決定了，不論未來的日子還會遇上多少苦難，我永遠都不要忘記這樣平凡而簡單的甜味。

布朗尼先生，我想和你說個秘密，假如哪天我們不小心走散了，請你要記得，我愛你遠勝於布朗尼蛋糕，而你是我人生的必需品。

永遠不會衰老的事

我想我愛上大海的原因，是因為每當遇上海，總感覺少年就在不遠處也等待著我吧。

「我說的是認真的喔。我常常幻想，假如某一天，我們一起住在近海的城市，一同甦醒和入夜，長長久久地生活在一起。每個清晨、每個晚霞，我們談著今天，還有數不盡的明天，就連那些很小很小的事，

我也要說給妳聽。」

「像是什麼？」

「我很愛妳。」

因為工作的關係，他經常不在國內，一年有一半的時間都在海上漂流，一起買的家庭號果汁他總是喝不到三分之一就遠走、再多有趣的事也比不上他在我身邊來得歡喜，每次分離前，總要他留件衣服給我，讓我能在沒有他的日子裡，留下些許他的氣息和香味。

有時我不禁懷疑，這樣的等待真的有盡頭嗎？只是見他面容疲憊，卻盡力想逗我開心的樣子，我也就願意相信，現在所經歷的都只是我們的過渡。所以下一次，等到那天到來的時候，我想在他的懷中，和他說一些永遠不會衰老的事。

「我也愛你。」

─

對我來說，相愛是當我們遇見某個人，哪怕只是輕輕地擦肩，哪怕只是夜裡的一聲嘆息，你就是會知道，那個人正在用盡一切方法去疼愛你。甚至無須言語，便能從他的眼裡辨認出自己。

我從友人的眼裡，見到了他們愛人的樣子，和我相似卻也相異。但相愛的方法不會只有一百種。遇見一個人，學習愛的方式也絕對不會只有一百種。

因此即便某天我們不小心和愛人走散，我也深信會有第一百零一種相愛的方法：或許在另一個完全顛倒的世界裡頭，我們是在一起的，過著和現在完全相反的生活，那裡不再有遺憾，也沒有人哭泣或者懊悔了。

若真有那樣的世界，我想再聽一百次你愛我的聲音：是為我擋雨的滴答聲、是睡前為我唱一首歌、是你的聲音將蔓延至我往後的時光軸。那麼我也會相信那些同行的日子，未曾老去。它們活在我們愛過的時空，繼續唱著我們喜歡的歌、讀著我們鍾愛的床前讀物、在玄關接吻擁抱、在彼此耳邊絮絮叨叨。

文／愛莉兒⼩姐

本文出自《只願在有你的光景裡慢慢老去》時報出版

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