婆媳關係要圓滿，妳必須要耍點小心機！

不少夫妻在結婚後，因為經濟或是家庭因素的關係，會與公婆住在一起，然而女性們住進另一個家庭，不僅有許多生活習慣要磨合，如何與先生的家人相處也是一大學問，女性們可以從生活中耍點「小心機」，就能讓公婆與自己都開心，夫妻生活也更圓滿喔！

噓寒問暖不可少

婚後住進婆家難免要適應夫家的生活習慣，雖然需要一段磨合期，但對於長輩的噓寒問暖卻不可少，建議媽咪們遇到公婆時，可以稍微打個招呼，或是甜言蜜語一番，公婆可都是會放在心裡的唷！

最愛永遠是阿嬤

藝人小S和胡瓜女兒小禎都曾在節目上說過，會千叮嚀萬囑咐孩子們「當阿嬤問你們最愛誰時，一定要說『我最愛阿嬤了！』」原因無他，就是因為婆婆聽了會心花怒放，更加愛媳婦和孩子們呀！因此女性們可以多跟孩子們讚美婆婆，提升婆婆在孩子心中的地位，當婆婆問：「你最喜歡誰？」孩子就會說：「我最愛阿嬤了！」創造雙贏的局面。

和婆婆站同一邊

和婆婆站在同一邊可說是婆媳相處相當重要的一環，像是當婆婆觀賞電視劇看到憤恨不平的內容時，就一起指責劇情，或是婆婆和先生意見不合時，就念念先生幾句，讓婆婆情緒稍微舒緩，之後再向先生解釋，這樣的做法不僅能讓婆婆覺得自己有把她當親人看，之後相處起來也會較順心。

不跟婆婆起衝突

當婆婆與自己意見不一或是有摩擦時，記得，別急著爭論，先停頓幾秒，接著禮貌上的回應婆婆，之後再找機會好好溝通，否則，若當下與婆婆硬碰硬，到頭來很容易變成吵架，雙方心中也會有疙瘩，一時間很難撫平。

記住婆婆的生日

除了平時的噓寒問暖，當婆婆生日時，也要記得幫她慶祝一番，不需要奢華的鋪張，可能只是全家一起到餐廳吃飯，送上蛋糕和小禮物，就可以讓婆婆心花朵朵開，不僅事半功倍，日後相處起來也會更加順利唷！

本文出自嬰兒與母親