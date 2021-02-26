不要浪費時間自憐，那只會讓你離感情越來越遠

五年前，有次在我們的「高價值女人養成班」裡，有個長得很可愛的女學生對於「反差」這件事提出了問題。

「我們要如何創造反差感呢？」她問

看了看她之後，我們給了個建議：「因為妳的外形很甜美溫和，所以或許你偶爾可以罵句髒話，但不要太髒，最多到『幹』就可以了。」

此時這個學生露出為難的表情說：「喔⋯⋯可是從小我的家人就沒教過我這個。」

「我想應該沒有誰的家人教過這件事吧！」我笑著回了這句。

「髒話」不是什麼太好的東西，我想這是大家公認的，那為什麼我要特別提起這件事呢？

我有很多很多的學生，來自保守的家庭。父母多是公務員或教職人員，個性也比較內歛嚴謹，當年也是相親結婚的。在這樣的家庭氛圍下，很容易造就孩子對於「戀愛並不擅長」的情況。而這種背景，正是學生們得來找我上課的原因。

他們都不是自願想要不會談戀愛的，就像那名不會罵髒話的可愛女學生一樣。他們常常都很痛苦跟絕望，認為自己命不好、很衰，為什麼別人都可以輕鬆談戀愛，自己卻要在感情裡遭受這麼多挫折？（先澄清一下，我大部分的學生都不會抱怨，但可能會很難過。）

但我想問：「請問你的家庭背景跟你不會什麼東西，為什麼別人要替你負起責任？」

我看過很多人在抱怨自己的人生和處境，不管是主管機車、父母會情緒勒索、感情不順、收入太少⋯⋯等等，我每天只要打開我那沒什麼朋友的臉書，至少就可以看到五個類似的事件。

我覺得這件事很荒唐，那些抱怨的人為了改善自己的處境努力了多少？

打開PTT我總是可以看到各種人在抱怨，男的抱怨女生只愛有錢人跟帥哥、女的抱怨男人沒肩膀或只愛正妹；交往的男人抱怨女朋友管太多、交往的女人抱怨男朋友不趕快結婚；已婚的男人抱怨老婆黃臉婆、已婚的女人抱怨婆媳關係⋯⋯。

在這些抱怨之上，當事人為自己做了多少努力？

在我自己的經驗裡，會努力的人都不會抱怨，因為他們沒有時間。

我的培訓講師在還是學生的時候，為了想交女朋友，每天都去刷交友軟體、每天都跟很多女生聊天、每天都在想新的哽跟新的話題，我幾乎一次都沒聽他抱怨過：「女生怎麼都這麼難聊？」；相反的，有些男生根本不去練習，一天到晚說：「女生很難聊啊」、「啊我就不會聊天啊」、「女人都看臉跟錢啦」、「我對沒興趣的女生就沒動力聊下去啊」。這種人就是想坐等天上會掉下來一個超棒超好聊、對自己話題都超有興趣的漂亮女生，但這種女生只要一出現，馬上就被其它更有能耐的人追走了，請問她憑什麼要喜歡你？啊其它比較內向的好女生你又抱怨人家難聊，請問你沒女朋友不是剛好嗎？

我長這麼大，最不願意做的事，就是浪費時間在「不為自己想要的生活努力又愛抱怨的人」身上。如果今天你覺得單身很好，也很樂意單身一輩子，那我覺得很棒，你根本沒有必要為了「有交往對象」而努力，這就叫安於本份；但如果你也不想單身，但又不想為了你想要的生活付出相應的努力，一天到晚覺得老天對你不公平，那你就是在靠北，而沒有人應該要為了你的可憐負起責任。

前幾天，我意外發現一件很令人驚恐的事：從小到大，我的父母長輩從來沒有為了我不存錢而罵過我，因為我的父母也不存錢，所以我以前一直都不覺得存錢很重要。

請問我如果跟你說：「我不會存錢都是因為我父母沒教過我，我好可憐，為什麼我註定這輩子就是要很窮？」你覺得你會跟我說：「那你就從現在開始存錢就好了啊！」還是：「蛤你好可憐喔，都是你父母的錯，這個世界對你好壞喔！不然以後我養你吧！」

沒有人應該為我的經濟狀況負責，所以我自己去練習存錢，甚至還去教我媽存錢，好讓自己能過我想要的生活。同理，沒有人應該為你的任何處境負責，所以你應該要去學習如何讓你能過上自己想要的生活，而不是一天到晚怪東怪西。

或許你會說：「我有努力啊！可是就是沒用，可能我運氣就真的不好啊！」一個人只要長期的努力做該做的事，最後一定會有回報。運氣好壞是一時的，習慣和能力是一世的，擁有相應能力的人，在渡過運氣不好的時期之後，一定會逆勢上漲。如果你覺得你很努力卻永遠沒有回報，那麼不是你努力的不夠，就是你努力的方向根本不對，這還是你自己的責任！

拜託，都幾歲人了，不要再把自己的不順怪給爸爸媽媽阿公阿，罵政府社會世界和老天爺了好嗎？如果你一天到晚被當工具人，請你先去想想為什麼你都只能當工具人？或是讓自己不要再喜歡會養工具人的女生了，好嗎？如果妳覺得為什麼自己都遇到渣男，那請先想想為什麼妳都吸引渣男啊？妳是有多好騙？為什麼要讓自己這麼好騙？如果人家騙不到妳，那誰還要來騙妳？

我不覺得養工具人或渣是什麼好事，但這種事本來就是一個願打一個願挨，你一直持續讓自己處在這種不舒服的處境裡，就是你的問題啊！你覺得這女人很賤，那就不要再跟她聯絡啦！為什麼要繼續聯絡？還不是就貪圖著人家可能會回心轉意跟你交往的一天？啊妳覺得那男的很渣，還理他幹嘛？繼續給人家騙很快樂嗎？還不也是圖人家哪一天對妳死心塌地？既然這麼愛挨，那人家打你不是剛好嗎？有什麼好抱怨的？

受害者並沒有真的這麼可憐，不要一天到晚把自己定位在受害者，那除了讓你覺得很爽跟以為自己好像都沒責任以外，一點屁用都沒，只會把你拖到你更討厭的境地。

記住，當你知道自己想要什麼以後，就努力去付出代價，讓自己想要的事得以實現。不管你是想要有錢、想要女朋友、想要嫁入豪門、想要小孩聰明乖巧、想要變帥，還是想要一台洗碗機都一樣。去讓自己成為配得到想要事物的人，這才是你該做的事。

本文出自AWE 情感工作室

FB：AWE 情感工作室