是不是鬼遮眼！為什麼男人分辨不出狐狸精和綠茶婊呢？

相信很多女人跟欣西亞有過相同的經驗，就是：明明那女的看起來就是個心機女，但圍繞在她身旁的男人卻察覺不出來？而當妳分析該女的內心想法，提醒對方該小心提防時，男生還會以一副維護社會善良風俗的姿態告訴妳：「她才沒那麼複雜，是妳想太多了」，甚至說：「會如此推敲別人的心思，我覺得妳才是腹黑的那個吧？」問題就在於，那女的行為舉止超級明顯，活脫脫就是個綠茶婊、狐狸精啊，為什麼咱們女人看得出來，男人卻好似鬼遮眼，一點也不覺得有任何問題呢？

女人對於女人，因為性別相同，所以更能洞悉同類，對於她們的一舉一動一言一行，完全可以看在眼裡，而且命中率幾乎百分之百，屬於狐狸精動物系的，無需實際過招，妖氣沖天的騷味，光用聞的就瞭然於心；類別為綠茶婊的，不用親自淺嚐，那閃著青草般的蔥翠小清新，光用看的就能辨識，女人看女人，無論對方的外貌是美是醜，是胖是瘦，女人總有判定善惡好壞的雷達，也有一雙火眼金睛，誰是披著羊皮的狼，心裡攏「災災」（台語：知的發音），全看在眼底，不說，是為了世界和平，只要對方不招惹自己，不侵門踏戶，倒也可以相安無事。

但男人看女人，那又是一回事了，無論是狐狸精的騷味，亦或是綠茶婊的婊味，氣味都濃厚到破表了，男人還是察覺不出異樣，為什麼男生分辨不出上述兩者？我想有以下原因：

一：在男人的世界裡，女人就是女人，沒有好壞之分，就算有，那也根本不重要

對男人來說，女人只有正或不正、奶大與奶小之分，好壞善惡並非他們在意的範疇，既然不在意，就不會去觀察，既然沒觀察，自然不會去查覺，也就沒有能不能分辨的問題啦。

二：男人不認為壞女人具備殺傷力

就算知道女人也有好壞之分，但基於雄性天生的自信，男人不會認為她們對自己具有殺傷力，小女子就是小女子嘛，城府深或淺，心機簡單或複雜，也不致於厲害到能撂倒我，再加上異性間的利益衝突較少，若是狐狸精，那是女人該防範的事，若是綠茶婊，也不致於搞得我萬劫不復，因此也會讓男人過於輕敵。

三：就算遇上了，男人也不會想閃躲，要嘛不放在眼裡，要嘛想挑戰看看

面對狐狸精，很多男人只會有一種反應，那就是：趕快來招惹我吧！所以當狐狸精出現在男人眼前，男人是不會想閃躲的，他只會努力散發出更多的費洛蒙，試圖吸引她的注意，看兩個人有沒有任何發展的機會。碰上綠茶婊，大多男人的態度更是不屑一顧，是說，老子我連威士忌、伏特加等級的烈酒都在灌了，哪裡會害怕一杯無糖去冰的綠茶呢？說穿了，很多男人自認重辣重鹹重口味的冶艷女人他都hold得住，自然不覺得會栽在一杯手搖茶裡。

最後，還有一種是：並非男人分辨不出，而是他不想戳破，只是在裝瘋賣傻。當明眼人看著狐狸精大搖大擺出招色誘男人，別一廂情願以為男人不曉得她葫蘆裡在賣什麼膏藥，他根本心知肚明，只是正在享受被挑逗撩撥的感覺。而當綠茶婊賣弄一臉無辜對男人予取予求，看似他被利用處於弱勢，其實也有可能也是將計就計：「妳愛裝B我就讓妳裝，只要讓我玩到妳的B，就行」，事實上，誰玩弄誰於鼓掌之間還不知道咧！

所以，當女人看見哪個狐狸精或綠茶婊正對妳的男性友人下手，可以提點，但不要說破，讓他自個兒以身試法，相信他知道自己在做什麼（雖然很多時候他們確實不知道XD）。至於男人，拜託不要只培養目測罩杯大小的實力，還是要練就分辨善惡的眼光，江湖在跑，必須懂得自保，雖說英雄難過美人關，但過不去連金城武都會變狗熊，不可不慎哪！

網路藝人欣西亞和shane

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