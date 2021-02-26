你是在談戀愛，還是抓交替？

▲你在家庭受到的創傷，並不是其它人給你的，你不應該去勒索那些無辜的人。（圖／Shutterstock）

如果你養了一隻獅子，但你已經沒有食物給牠吃了，牠餓得只剩皮包骨，你知道只要靠近牠、讓牠把你吃掉，牠就可以得救，但你就死了，而且過一陣子牠還是會餓。這時候你會怎麼做呢？

絕大多數的人會選擇讓牠餓死，或是把牠放到牠應該去的地方，例如動物園或大草原，讓牠自己想辦法活下去，絕少有人會選擇賠上自己的性命，只為了讓牠暫時性的得救。

情緒勒索就像這樣。如果有一個人，必須不斷把情緒傾瀉到別人身上，並要對方處理他的情緒或為他的情緒負責，那多半是一場永遠無法結束的苦難，你沒辦法永遠餵飽一隻獅子，你只會賠上你自己。

這個社會教導我們的「同理心」、「愛心」，往往讓我們無法區分責任界線，我們會誤以為不去照顧一個情緒不好的人就是沒同理心或不友愛的表現，尤其當那個人是我們的家人、情人，這種道德的綁縛就變得更為嚴重。我們為了成為我們理想中（這個理想往往也來自社會規範的教導）的完人，或是避免更嚴重的事件發生（例如對方的死亡），而強迫自己去承接對方的情緒，搞得自己痛苦，別人也無法真的得救。沒有人能填得了一個永遠補不滿的黑洞，我們能做的充其量只有陪伴，但不可能填補。

當然我也不是要你當一個完全冷漠、不管別人死活的人，只是你要清楚自己能為對方做的事情只有短暫（而且是非常短暫）的陪伴，當你開始感到對方的情緒讓你不舒服、疲憊的時候，就是時候該要抽身，讓對方自己去尋求解決的方法或是專業人士的協助，而不是讓你自己也掉進他的漩渦之中。沒有人救得了另一個人，除了他自己。當一個人沒有打算自救，只打算等待別人的援手，甚至只想處理他目前的情緒時，你就要知道不該再在這個人身上浪費時間，不管你怎麼做，對他都沒有幫助。

如果你自己就是會情緒勒索別人的人，那也請你知道，你的問題只有你自己能解決，你的情緒是你自己的事，不要妄想有誰救得了你，也沒有誰應該救你。

其實很多心理的狀態及問題都是從家庭延伸出來的，每個人身上就是一個家庭的縮影。但不管你的家庭如何、你受過什麼樣的虐待或痛苦的經歷，你都要知道沒有誰能彌補這件事，傷害已經造成了，我們該做的不是讓任何人來補償，而是想辦法去治療傷口。沒有任何人能找回你失去的童年，不管是你的子女、情人、配偶，他們都不能替代你的父母，你唯一能做的事情是找出你那尚未清理的傷口，然後面對它。如果你沒有辦法處理這些問題，就組建了自己的家庭，那未來很有可能你會把曾受過的傷害重新搬上你的家庭重演，就像抓交替一樣。

意識到「沒有人是你的父母」這件事，在關係中也是至關重要。還記得我十七歲時候的女朋友跟我說過一句話：「我是你女朋友，不是你媽」，那時候我不太明白自己做錯了什麼，我認為自己只是想要在最親密的人面前表現出自己任性、像孩子的模樣，這樣難道不對嗎？情侶間不就應該是這樣嗎？

由於我無法認清在關係裡的角色定位，以及何者是我個人的投射作用，以致於我容易把某人投射成某個我渴望的角色，就此產生奇怪的關係。例如我也曾經把主管投射成父親，這讓我對於主管的命令完全服從、沒有個人的思考意志，也產生了孩子般對同事爭寵的心態。更別提將情人投射為母親角色的情況，更是屢見不鮮，構成了我過去戀情時常早么的現象。

但事實上，主管就是主管、女友就是女友，他們從來都不是另一個角色，也無法成為另一個角色來滿足我對於家庭的缺憾。角色的混淆只造成了雙方的困擾，從來無法解決任何問題。不論你如何投射，你生命中某個角色就是固定屬於某個人來扮演，無法換角。既然無法換角，你就必須認清現實，然後釐清你看待每一個人的角度。

如果沒有人是另一個人，那你當然不應該找非加害者的人索賠。你在家庭受到的創傷，並不是其它人給你的，你不應該去勒索那些無辜的人。如果你認不清這件事，就容易產生對於愛情的憧憬，諸如「一定會有人愛我、包容我的一切」、「愛一個人就是要怎樣怎樣」…等等你在網路上的經典語錄常看到的名言，然後再不斷破滅，因為別人是來交男女朋友的，不是來認養兒子女兒的。

一個身心健康的人，會很清楚自己在交往時想要找的對象是什麼，至少會清楚自己要的是一個「成人」，而不是穿著西裝套裝的「孩子」。當你無法認清自己的狀況並且妥善處理，你就只是一個身體長大的孩子。我們判定一個人是否「成熟」，並不是從他臉上有幾條皺紋決定的，是從他怎麼對待自己的一切來判斷。你能不能明白自己的情緒、處理自己的情緒？你能不能察覺自己的身體狀況、照顧自己的身體，而不是要別人照料你？你能不能在照顧自己之後，有餘力去照顧他人的需求？你能不能清楚區分每一個角色的不同，而不是在其它人身上投射自己的缺憾？這些都是我們判斷一個人是否身心健康的依據。

這個過程或許很辛苦，應該說是辛苦到爆！但你還是必須面對，因為你必須為你的人生負責。如果你想跟一個身心健康的人培養長期關係，你就要知道對方找的也是個身心健康的人，因為兩個健康的人才能互相扶持前進，不是彼此拖累。

過去，我也不清楚自己為什麼無法經營長期關係，或是無法進入長期關係，因為我不懂原來自己一直不是個「大人」，沒有任何一個女人想要在二十幾歲的花樣年華去照顧另一個二十幾歲的「小孩」，所以我不斷受挫。即便是這樣，我仍然相信，只要我找到問題、想辦法解決問題，絕對沒有不會改變的事。所以我花了很多時間精力去研究、思考、找尋治療方法，只為了讓自己成功的「長大」。每找到一個問題、每解決一件事情，我的狀況就變得更好。過程當然很難過，已經受了幾十年的傷被掀開的時候當然會痛，但捱過去，你一定會看到更美好的人生。

本文出自AWE 情感工作室

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