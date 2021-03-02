▲內向與外向最大的差異，不是誰比較害羞、誰比較擅長社交，而是「獲取能量」的方式不同。（圖／Shutterstock）

【他不是疏離，只是需要獨處的時間】和「內向伴侶」親密相處的 3 個方式

「好想知道他在想什麼⋯⋯」跟內向者交往的人可能都有過這樣的內心疑問，尤其當你是外向者時。

無論喜怒哀樂，外向的你可能都會大方和另一半分享，但內向的另一半卻不是如此，他們雖然是個很好的傾聽者，但因為太少訴說自已的事，讓兩人之間好像有點距離。另外，內向者很多時候都活在自己的小世界，他們獨自打電動的時間可能都比陪伴你還多，總而言之，就是有一點「難搞」。

內向者與外向者有什麼不同？

內向與外向最大的差異，不是誰比較害羞、誰比較擅長社交，而是「獲取能量」的方式不同。外向者傾向從外在刺激中獲取能量，一個人待在家一整天會讓他們無聊到想死，和他人交流才能讓他們活力充沛；相反地，內向者的大腦前扣帶迴太敏感，太多的外在刺激反而會讓他們感受到資訊爆炸般的疲憊，獨自探索自己的內心反而是他們獲取能量的方式。

因此，有時候外向者會感到困惑，不知道為何內向的另一半不多多陪伴自己，很多時候都在做自己的事。或者當對方有心事時，也不會第一時間跟自己說，認為對方對自己很冷淡，總活在自己的世界，是不是不夠愛自己。但其實這和愛不愛沒有什麼太大的關係，只是個性和行為模式不同罷了。

如何和內向的伴侶相處？

你可以透過以下方式，和他更親近：

1. 用接納代替改變

如果你瞭解了另一半是內向者，就要接納他們有自己獨有的習性，如果他們真的需要獨處的時間，無論是一個人打電動、一個人看書還是一個人散步，就尊重他們的需求。

如果你真的希望對方可以多花點時間陪你出去玩玩，就試著與另一半溝通，找到兩人都舒適的平衡。用指責來強迫對方改變自己的個性，只會讓原本美好的愛情關係充滿壓力。個性天差地別，不代表不適合在一起，如果兩人都願意尊重對方和自己的差異，也可以營造一段和諧、暖心的愛情。

2. 營造安全的溝通氛圍

外向者通常比較多話，當內向的另一半在表達自己內心的想法或心事時，很常有打斷另一半說話，或急於給一堆建議的狀況，久而久之，覺得自己沒有被理解的內向者會越來越不想分享自己內心的想法，兩個人的心也因此漸行漸遠。

其實外向者通常沒有惡意，反而很多時候是求好心切，希望能多講一些道理或意見給對方聽。然而，「傾聽」溝通中重要的元素，可以試著在講出長篇大論前，先以不帶批判、開放的態度理解他們所說的內容，並且多用「開放式問句」，例如「你為什麼會有這樣的想法呢？」這樣的溝通氛圍會讓他們感到安全，更願意和你分享更多。

3. 減少把另一半的行為歸因於自己的因素

很多時候，外向者可能會把內向的另一半的冷淡歸因於對方不夠愛自己，或是自己做錯了什麼惹對方不開心。但很多時候，內向的另一半只是需要獨處的時間，單純想自己做自己的事而已。因此在思考上，減少把另一半的行為歸因於自己的因素，兩人在這段關係就能更舒適、開心。

文／Tien

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