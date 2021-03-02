分手後我該「封鎖對方」嗎？有這三種情況你可以考慮繼續保留！

一段戀情走到最後，爭吵、不耐、相互怨懟，種種的負面情緒已蓋過兩人在一起的快樂，這時選擇分開的兩人，是否該繼續留著對方社群媒體與聯繫方式呢？以下，就提供給你六種情境，讓正茫然的你能稍稍作為判斷依據。

《分手後封鎖派》

#1.意志力薄弱的人

如果分手後，你自認你就是會忍不住瀏覽、翻閱對方的IG、FB⋯⋯等社群媒體，甚至日夜緊跟他的發文、限動、照片，甚至連他朋友你都一並觀察進去的人，那在此則建議你先暫時封鎖他，避免每到深夜又讓想念的思緒氾濫成災，又讓你宛如《安眠書店》變態男主角一般，忍不住在網路上默默監視著前任的一舉一動，這類放不下又無法戒斷的窺探行為，反而會讓你更難走出情傷。

#2.你還在單方面等他回頭的人

如果分手後兩方說好當朋友，但你其實壓根兒就還深愛著他，只是對方不愛你了且自行提出分開請求。仍愛著對方的你，不願就此斷了聯繫，想以朋友身份繼續留在他身邊，但你在內心深處，其實是仍舊懷抱著一絲期待，期待對方會突然回心轉意，有天會轉過身來希望復合的人。那建議你，還是先封鎖為妙。

分手後，如果此刻的你，仍日日夜夜搜尋著、回憶著他曾愛過你的蛛絲馬跡，甚至不斷地找遍理由與藉口，就是想約對方見面，或想盡辦法跟他聯繫保持對話。那建議你還是趁早覺醒，因為對方已經走遠了把你當一般朋友「不是戀人」，你也不該繼續留在原地傻等。

#3.對方已在約會或有另一半！

如果你們分手後，你發覺對方早已展開新的戀情篇章，可能已開始約會認識新的人，甚至社群媒體有了許多異性朋友的現蹤。如果你自認心臟不夠強，無法承受，撞見對方在限時動態甜蜜放閃，或是開心發文掛穩交的訊息，那建議你還是先暫時封鎖，避免看到這些幸福畫面被閃瞎或再次受到失戀的二度傷害。

《分手後不封鎖派》

＃1.愛情長跑感情變成淡掉，已昇華成家人！

如果你倆分手的原因，是因為愛情長跑多年，感情已從戀人的激情轉淡為家人的情感，你們仍舊十分看重並重視彼此這個朋友，希望對方可以繼續留在你們生命裡，畢竟對方很可能已是這世界上最了解你的人之一，你不願輕易放下這份得來不意的緣份。人家說：「買賣不成仁義在！」再怎麼說，對方也曾是這個世界上最熟悉你的人，往後也永遠在你心中有一席之地，將這份情感昇華為家人，用不同方式的愛繼續守護著對方，那也是另一種愛的表現。

#2.分得理性平和且互相祝福，共同朋友多難切割！

雙方分手的原因，並非某方劈腿、偷吃、惡劣搞失蹤，或是有恐怖情人傾向的話，雙方是在理性溝通的情況下，和平說再見，甚至彼此都祝福對方能遇見更好更愛他的人，而且又因長期交往，雙方朋友很可能早已熟識有往來，兩人若斷然要完全切開聯繫，難免會讓朋友有選邊站的問題，那則建議，可以保留聯繫管道不需要真的做到封鎖對方這一步。

#3.分開原因不是死局，只是短暫需要些時間消化！

如果你們分開的原因，不是什麼十惡不赦、無法輕易原諒或釋懷的錯誤，很可能只是因遠距離難以維繫、短期外在因素被迫分開，一時情緒化的吵架⋯⋯等干擾與氣話而分開。那建議就不用太急著封鎖對方，因人生還長著，什麼事都有可能發生，哪怕就此沒有緣分斷了聯繫，倘若雙方沒有交惡到老死不相往來的地步，而你又對於他存在於你社群裡不太介意，那就不妨留著聯繫方式，遠遠的關照，也能是一種美好關係，畢竟對方曾陪你走過人生的一段風景，無論結局是好是壞，怎麼說，都是一種緣份都該珍惜。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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